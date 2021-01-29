https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595061368.html
Зеленский утвердил новые санкции против России
Зеленский утвердил новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T03:05
2021-01-29T03:05
2021-01-29T09:06
россия
петр порошенко
михаил мишустин
мид украины
владимир зеленский
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_994f2c21cd5778a7bde7bd717c6b8e15.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.Сам список на сайте не разместили, при этом одно из решений Совета засекречено.МИД Украины поручено проинформировать о введении ограничений компетентные органы ЕС, США и других государств.Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.Расширение санкционного списка в отношении УкраиныВ декабре прошлого года правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. Новое постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева.Отношения между Россией и УкраинойОтношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594050606.html
https://ria.ru/20210123/osada-1594299744.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр порошенко, михаил мишустин, мид украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России
. Соответствующий указ опубликован на сайте
Зеленского.
Сам список на сайте не разместили, при этом одно из решений Совета засекречено.
МИД Украины
поручено проинформировать о введении ограничений компетентные органы ЕС, США
и других государств.
Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.
Расширение санкционного списка в отношении Украины
В декабре прошлого года правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. Новое постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным
. В сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко
.
В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева.
Отношения между Россией и Украиной
Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".
Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.