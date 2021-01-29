https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595061368.html

Зеленский утвердил новые санкции против России

Зеленский утвердил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T03:05

2021-01-29T03:05

2021-01-29T09:06

россия

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михаил мишустин

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.Сам список на сайте не разместили, при этом одно из решений Совета засекречено.МИД Украины поручено проинформировать о введении ограничений компетентные органы ЕС, США и других государств.Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.Расширение санкционного списка в отношении УкраиныВ декабре прошлого года правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. Новое постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева.Отношения между Россией и УкраинойОтношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594050606.html

https://ria.ru/20210123/osada-1594299744.html

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россия, петр порошенко, михаил мишустин, мид украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире