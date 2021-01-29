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В Липецкой области пройдут два чемпионата по рыболовному спорту
В Липецкой области пройдут два чемпионата по рыболовному спорту
Чемпионаты Липецкой области по рыболовному спорту пройдут в эти выходные в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:01
2021-01-29T17:01
2021-01-29T17:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Чемпионаты Липецкой области по рыболовному спорту пройдут в эти выходные в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Любители ловли на блесну со льда соберутся на Матырском водохранилище и ещё один рыболовный турнир пройдёт в Волово, где состоится открытый чемпионат муниципалитета по зимней рыбалке на мормышку.По его словам, к участию в чемпионате Липецкой области допускаются все желающие от 18 лет, вне зависимости от пола, при наличии не ниже третьего спортивного разряда, а также команды спортсменов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, оплатившие стартовые взносы. Состав команды – три человека.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости
. Чемпионаты Липецкой области по рыболовному спорту пройдут в эти выходные в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Любители ловли на блесну со льда соберутся на Матырском водохранилище и ещё один рыболовный турнир пройдёт в Волово, где состоится открытый чемпионат муниципалитета по зимней рыбалке на мормышку.
По его словам, к участию в чемпионате Липецкой области допускаются все желающие от 18 лет, вне зависимости от пола, при наличии не ниже третьего спортивного разряда, а также команды спортсменов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, оплатившие стартовые взносы. Состав команды – три человека.
"Подобные соревнования доступны почти каждому, они объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни. Наша задача – поддерживать и развивать такие идеи", - сказал Артамонов.