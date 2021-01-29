https://ria.ru/20210129/ryba-1595168772.html

В Липецкой области пройдут два чемпионата по рыболовному спорту

В Липецкой области пройдут два чемпионата по рыболовному спорту

Чемпионаты Липецкой области по рыболовному спорту пройдут в эти выходные в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:01

2021-01-29T17:01

2021-01-29T17:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Чемпионаты Липецкой области по рыболовному спорту пройдут в эти выходные в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Любители ловли на блесну со льда соберутся на Матырском водохранилище и ещё один рыболовный турнир пройдёт в Волово, где состоится открытый чемпионат муниципалитета по зимней рыбалке на мормышку.По его словам, к участию в чемпионате Липецкой области допускаются все желающие от 18 лет, вне зависимости от пола, при наличии не ниже третьего спортивного разряда, а также команды спортсменов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, оплатившие стартовые взносы. Состав команды – три человека.

https://ria.ru/20210128/sooruzheniya-1594995863.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов