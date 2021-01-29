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Росприроднадзор не готов идти на компромисс в вопросе иска к "Норникелю"
Росприроднадзор не готов идти на компромисс в вопросе иска к "Норникелю"
Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:50
2021-01-29T09:00
светлана радионова
красноярский край
челябинск
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске, сообщила в пятницу в Челябинске руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова."Я даже не готова рассматривать (компромисс с предприятием – ред.)… Я не вижу для него (компромисса) повода", - заявила она журналистам, комментируя соответствующую тему.Она напомнила, что произошедшее в прошлом году ЧП рассматривалось всеми как беспрецедентное событие, но с течением времени некоторые стали считать, что о нем можно забыть, "понять и простить". Но, по ее словам, политика государства не такая - есть ответственность нарушителей природоохранного законодательства, которую необходимо нести.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, который входит в "Норникель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний суда в Красноярске по этому спору сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.На минувшей неделе сообщалось, что арбитражный суд Красноярского края продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к АО "НТЭК"&nbsp; 5 февраля.
https://ria.ru/20210125/shtraf-1594430734.html
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светлана радионова, красноярский край, челябинск, разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Росприроднадзор не готов идти на компромисс в вопросе иска к "Норникелю"

08:50 29.01.2021 (обновлено: 09:00 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске, сообщила в пятницу в Челябинске руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
"Я даже не готова рассматривать (компромисс с предприятием – ред.)… Я не вижу для него (компромисса) повода", - заявила она журналистам, комментируя соответствующую тему.
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Она напомнила, что произошедшее в прошлом году ЧП рассматривалось всеми как беспрецедентное событие, но с течением времени некоторые стали считать, что о нем можно забыть, "понять и простить". Но, по ее словам, политика государства не такая - есть ответственность нарушителей природоохранного законодательства, которую необходимо нести.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, который входит в "Норникель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний суда в Красноярске по этому спору сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
На минувшей неделе сообщалось, что арбитражный суд Красноярского края продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к АО "НТЭК"  5 февраля.
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Светлана РадионоваКрасноярский крайЧелябинскРазлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
 
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