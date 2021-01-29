Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20210129/rakety-1595131759.html
В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"
В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:11
2021-01-29T14:31
циркон
алексей криворучко
министерство обороны рф (минобороны рф)
новое оружие россии
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775802_0:42:1290:768_1920x0_80_0_0_acd8e4c428becb0109feebeb3b445573.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.Последним этапом госиспытаний ракет станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год.Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел пуски "Цирконов". Во время испытаний их скорость превысила М=8 (число Маха)."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
https://ria.ru/20210115/nakhimov-1592992761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775802_266:0:1290:768_1920x0_80_0_0_841af096223c55ee2904ca3e8aabd4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
циркон, алексей криворучко, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность

В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"

14:11 29.01.2021 (обновлено: 14:31 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.
Последним этапом госиспытаний ракет станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год.
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий в южной части Карибского моря - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
"Запад считает его главной угрозой". Флот России сменит флагмана
Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел пуски "Цирконов". Во время испытаний их скорость превысила М=8 (число Маха).

Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
Алексей Криворучко
заместитель министра обороны России
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
 
Новое оружие РоссииЦирконАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность
15:09Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
Лента новостейМолния