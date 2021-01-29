https://ria.ru/20210129/rakety-1595131759.html
В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"
В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:11
2021-01-29T14:11
2021-01-29T14:31
циркон
алексей криворучко
министерство обороны рф (минобороны рф)
новое оружие россии
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безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.Последним этапом госиспытаний ракет станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год.Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел пуски "Цирконов". Во время испытаний их скорость превысила М=8 (число Маха)."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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циркон, алексей криворучко, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко
в ходе Единого дня военной приемки.
Последним этапом госиспытаний ракет станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год.
Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел пуски "Цирконов". Во время испытаний их скорость превысила М=8 (число Маха).
Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам.
Алексей Криворучко
заместитель министра обороны России
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.