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Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове

Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове

Полицейские в Кирове разыскали без вести пропавшего подростка из Москвы, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:47

2021-01-29T15:47

2021-01-29T15:47

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мвд москвы

москва

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Полицейские в Кирове разыскали без вести пропавшего подростка из Москвы, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.Информация о том, что на территории города Кирова может находиться 15-летний подросток, который 20 января ушел из дома в Москве, поступила в Управление уголовного розыска УМВД России по Кировской области 28 января. Школьник был объявлен в федеральный розыск."Сотрудники уголовного розыска приступили к поисковым мероприятиям, ориентировка была доведена до всех служб, территориальных отделов полиции. Огромный вклад был внесен кировскими волонтерами. Некоторое время спустя мальчика обнаружили в микрорайоне Коминтерновский. Он попытался представиться полицейским не своими данными, но его личность была установлена", - говорится в сообщении.После того как школьника опросили, он был помещен в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Информацию о найденном подростке передали сотрудникам МВД Москвы.

https://ria.ru/20210118/devochka-1593439928.html

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россия, мвд москвы, москва, кировская область, происшествия