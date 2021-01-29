https://ria.ru/20210129/promproizvodstvo-1595111978.html

Промпроизводство в Москве в 2020 году выросло на 5%

Промпроизводство в Москве в 2020 году выросло на 5%

Рост промышленного производства в Москве в 2020 году составил 5,1% по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:45

2021-01-29T12:45

2021-01-29T12:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

китай

технологии

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Рост промышленного производства в Москве в 2020 году составил 5,1% по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Столичная экономика по итогам прошлого года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, связанных с пандемией. Так, промышленное производство в Москве выросло на 5,1%, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом", - рассказал зам мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он уточнил, что самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования – в 4,7 раза. Так, увеличился выпуск лифтов – на 10,6%, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов. Положительная динамика наблюдалась еще в одной крупной товарной категории: по итогам 2020 года в 6,7 раза выросло производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что по итогам 2020 года двукратный рост был отмечен в отраслях, связанных с производством товаров первой необходимости.Так, производство пищевых продуктов выросло на 39,1% – в основном, за счет увеличения в 4,2 раза выпуска мяса и субпродуктов - до 13,8 тысячи тонн и мясных полуфабрикатов - на 17,6% до 90,3 тысячи тонн."Рост объемов выпуска преимущественно связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта - в частности, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока, а также сокращением импорта свинины", – пояснил Прохоров.Также, по данным пресс-службы, в 2,1 раза в прошлом году увеличилось производство химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов. В одной из ключевых категорий – производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств – выпуск увеличился в 4 раза. Помимо этого, на 48,3% в прошлом году выросло производство бумаги и бумажных изделий, что связано с увеличением доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым необходима картонная упаковка. Кроме того, производство электрического оборудования в 2020 году увеличилось на 41,8%."Важную роль в смягчении последствий пандемии для столичных компаний сыграла реализуемая городом система мер поддержки, направленная на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и стимулирование развития предприятий. Уже 124 столичные компании, которым присвоены специальные статусы, пользуются пакетом налоговых льгот. На сегодня поддержку от города получают 58 промкомплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов. В прошлом году статусы были присвоены 16 компаниям, локализованным в столице", – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

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китай

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, китай, технологии