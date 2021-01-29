https://ria.ru/20210129/produkty-1595218877.html

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T22:22

2021-01-29T22:22

2021-01-29T23:42

артем деев

экономика

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Названы продукты, которые подорожают в 2021 году

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК".По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем. В первую очередь речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Зерно будет дорожать из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК (рост цен на топливо, рост налоговой нагрузки, импортная составляющая — пестициды, удобрения и прочее). Это приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Вслед за ними подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.Импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) также подорожают из-за обесценивания рубля. Снижение в цене ожидается по сезонным российским фруктам и овощам.Он отметил, что в макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения.Вместе с тем специалисты призвали не драматизировать ситуацию на рынке продовольствия. Отечественные производители продуктов питания уже отработали приемы поддержания маржинальности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/tseny-1594860878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем деев, экономика