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Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году
Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году
Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:22
2021-01-29T22:22
2021-01-29T23:42
артем деев
экономика
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Названы продукты, которые подорожают в 2021 году
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК".По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем. В первую очередь речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Зерно будет дорожать из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК (рост цен на топливо, рост налоговой нагрузки, импортная составляющая — пестициды, удобрения и прочее). Это приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Вслед за ними подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.Импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) также подорожают из-за обесценивания рубля. Снижение в цене ожидается по сезонным российским фруктам и овощам.Он отметил, что в макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения.Вместе с тем специалисты призвали не драматизировать ситуацию на рынке продовольствия. Отечественные производители продуктов питания уже отработали приемы поддержания маржинальности.
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артем деев, экономика
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК"
.
По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.
В первую очередь речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Зерно будет дорожать из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК (рост цен на топливо, рост налоговой нагрузки, импортная составляющая — пестициды, удобрения и прочее). Это приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Вслед за ними подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев
.
Импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) также подорожают из-за обесценивания рубля. Снижение в цене ожидается по сезонным российским фруктам и овощам.
"Какие товары находятся под инфляционным прицелом, производители и ритейл уже объявили — кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца, крупы", — сказал аналитик Александр Розман.
Он отметил, что в макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения.
Вместе с тем специалисты призвали не драматизировать ситуацию на рынке продовольствия. Отечественные производители продуктов питания уже отработали приемы поддержания маржинальности.