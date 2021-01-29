https://ria.ru/20210129/prioritet-1595209754.html

Советник Байдена назвал приоритет новой администрации

Советник Байдена назвал приоритет новой администрации

Ядерная программа Ирана будет "критически важным приоритетом" администрации Джо Байдена, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:31

2021-01-29T20:31

2021-01-29T20:31

джейк салливан

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

джо байден

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Ядерная программа Ирана будет "критически важным приоритетом" администрации Джо Байдена, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."С нашей точки зрения, на раннем этапе критически важным приоритетом должно быть решение вопроса эскалации ядерного кризиса по мере того, как они (Иран - ред.) приближаются к тому, чтобы иметь достаточно радиоактивного материала для оружия", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.Он добавил, что это не исключает необходимости решать другие вопросы, связанные с Ираном, включая его ракетную программу.

https://ria.ru/20210127/iran-1594741717.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден, иран, сша, в мире