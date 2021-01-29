Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/prioritet-1595209754.html
Советник Байдена назвал приоритет новой администрации
Советник Байдена назвал приоритет новой администрации
Ядерная программа Ирана будет "критически важным приоритетом" администрации Джо Байдена, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:31
2021-01-29T20:31
джейк салливан
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
джо байден
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Ядерная программа Ирана будет "критически важным приоритетом" администрации Джо Байдена, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."С нашей точки зрения, на раннем этапе критически важным приоритетом должно быть решение вопроса эскалации ядерного кризиса по мере того, как они (Иран - ред.) приближаются к тому, чтобы иметь достаточно радиоактивного материала для оружия", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.Он добавил, что это не исключает необходимости решать другие вопросы, связанные с Ираном, включая его ракетную программу.
https://ria.ru/20210127/iran-1594741717.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c2a5b3296720cfcbcb06b315cc78dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейк салливан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден, иран, сша, в мире

Советник Байдена назвал приоритет новой администрации

20:31 29.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Ядерная программа Ирана будет "критически важным приоритетом" администрации Джо Байдена, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"С нашей точки зрения, на раннем этапе критически важным приоритетом должно быть решение вопроса эскалации ядерного кризиса по мере того, как они (Иран - ред.) приближаются к тому, чтобы иметь достаточно радиоактивного материала для оружия", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.
Он добавил, что это не исключает необходимости решать другие вопросы, связанные с Ираном, включая его ракетную программу.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 10:21
Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных
 
Джейк СалливанСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Джо БайденИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния