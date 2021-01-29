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В Приангарье задержали призывавшего поджигать авто на незаконной акции
В Приангарье задержали призывавшего поджигать авто на незаконной акции
Полиция задержала жителя Приангарья, призывавшего поджигать автомобили и использовать газ в отношении противников несогласованных акций, мужчина уже извинился,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:57
2021-01-29T14:22
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
братск
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Полиция задержала жителя Приангарья, призывавшего поджигать автомобили и использовать газ в отношении противников несогласованных акций, мужчина уже извинился, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В Иркутской области сотрудниками полиции установлен и привлечен к ответственности 27-летний житель города Братска, который в интернете призывал поджигать автомобили и использовать газ для нападения на лиц, препятствующих действиям участников несанкционированного митинга. После появления информации об этом, он был задержан и доставлен в отдел полиции, где помещен в спецприемник", - говорится в сообщении.Отмечается, что в дальнейшем мужчина на видео извинился за свои призывы. В частности, на опубликованном видео он говорит, что "был не прав, такого ничего не хочу, я наоборот за мир во всем мире".В отношении него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга. В настоящее время собранные материалы находятся на рассмотрении в Братском городском суде.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура в разных регионах предупреждают об их незаконности.
https://ria.ru/20210129/aktsii-1595108662.html
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россия
братск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Житель Приангарья задержанный за призывы к беспорядкам на несогласованной акции, заявляет, что был неправ
Жителя Приангарья задержали за призывы поджигать автомобили на несогласованной акции - теперь он объявил, что "был неправ, ничего такого не хочет".
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, братск, иркутская область, происшествия

В Приангарье задержали призывавшего поджигать авто на незаконной акции

13:57 29.01.2021 (обновлено: 14:22 29.01.2021)
 
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Полиция задержала жителя Приангарья, призывавшего поджигать автомобили и использовать газ в отношении противников несогласованных акций, мужчина уже извинился, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Иркутской области сотрудниками полиции установлен и привлечен к ответственности 27-летний житель города Братска, который в интернете призывал поджигать автомобили и использовать газ для нападения на лиц, препятствующих действиям участников несанкционированного митинга. После появления информации об этом, он был задержан и доставлен в отдел полиции, где помещен в спецприемник", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в дальнейшем мужчина на видео извинился за свои призывы. В частности, на опубликованном видео он говорит, что "был не прав, такого ничего не хочу, я наоборот за мир во всем мире".
В отношении него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга. В настоящее время собранные материалы находятся на рассмотрении в Братском городском суде.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура в разных регионах предупреждают об их незаконности.
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РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФБратскИркутская областьПроисшествия
 
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