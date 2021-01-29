https://ria.ru/20210129/premiya-1595158537.html

ВТБ удостоен премии Global CIO "Проект года" в четырех номинациях

ВТБ удостоен премии Global CIO "Проект года" в четырех номинациях

Сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными",... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:10

2021-01-29T16:10

2021-01-29T16:10

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными", RWA-калькулятор и проект по миграции системы подготовки отчетности банка ВТБ с Oracle SuperCluster на российское решение Arenadata DB, сообщает пресс-служба банка.Global CIO —профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации. Конкурс "Проект года" организован для развития компетенций профессионального сообщества и транслирования лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс проходит в девятый раз."В 2020 году ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе не просто перестроил технологическую платформу и перешел на новую ИТ-архитектуру, но и внедрил сотни новых инновационных решений, в четыре раза ускорил ввод технологических продуктов для клиентов. Эти изменения уже принесли результаты: наши цифровые сервисы становятся все более популярными, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%. Мы рады, что нашу трансформацию на цифровой основе видят и отмечают профессионалы, лидеры цифровой трансформации: победа наших проектов в номинациях премии Global CIO „Проект года“ — знаковое событие для ВТБ", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

https://ria.ru/20201214/premiya-1589113157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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