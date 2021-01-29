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ВТБ удостоен премии Global CIO "Проект года" в четырех номинациях
ВТБ удостоен премии Global CIO "Проект года" в четырех номинациях
Сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными",... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:10
2021-01-29T16:10
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными", RWA-калькулятор и проект по миграции системы подготовки отчетности банка ВТБ с Oracle SuperCluster на российское решение Arenadata DB, сообщает пресс-служба банка.Global CIO —профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации. Конкурс "Проект года" организован для развития компетенций профессионального сообщества и транслирования лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс проходит в девятый раз."В 2020 году ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе не просто перестроил технологическую платформу и перешел на новую ИТ-архитектуру, но и внедрил сотни новых инновационных решений, в четыре раза ускорил ввод технологических продуктов для клиентов. Эти изменения уже принесли результаты: наши цифровые сервисы становятся все более популярными, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%. Мы рады, что нашу трансформацию на цифровой основе видят и отмечают профессионалы, лидеры цифровой трансформации: победа наших проектов в номинациях премии Global CIO „Проект года“ — знаковое событие для ВТБ", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ удостоен премии Global CIO "Проект года" в четырех номинациях

16:10 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными", RWA-калькулятор и проект по миграции системы подготовки отчетности банка ВТБ с Oracle SuperCluster на российское решение Arenadata DB, сообщает пресс-служба банка.
Global CIO —профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации. Конкурс "Проект года" организован для развития компетенций профессионального сообщества и транслирования лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс проходит в девятый раз.
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Глава ВТБ Капитал Инвестиции получил премию Leadership Coaching Awards
"В 2020 году ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе не просто перестроил технологическую платформу и перешел на новую ИТ-архитектуру, но и внедрил сотни новых инновационных решений, в четыре раза ускорил ввод технологических продуктов для клиентов. Эти изменения уже принесли результаты: наши цифровые сервисы становятся все более популярными, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%. Мы рады, что нашу трансформацию на цифровой основе видят и отмечают профессионалы, лидеры цифровой трансформации: победа наших проектов в номинациях премии Global CIO „Проект года“ — знаковое событие для ВТБ", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
 
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