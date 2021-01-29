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https://ria.ru/20210129/pozhar-1595130453.html
В подвале Московского областного театра юного зрителя произошел пожар
В подвале Московского областного театра юного зрителя произошел пожар
Пожар произошел в подвале здания Московского областного театра юного зрителя, спасатели ликвидировали возгорание на площади в 20 квадратных метров. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:05
2021-01-29T14:16
культура
театр
новости культуры
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пожар произошел в подвале здания Московского областного театра юного зрителя, спасатели ликвидировали возгорание на площади в 20 квадратных метров.Пожар произошел на улице Прохладная, дом 28. Согласно сервису Яндекс.карты, в здании располагается Московский областной театр юного зрителя."Происходило загорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров... В 13.44 пожар был полностью ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Там отметили, что со слов администрации, посетителей в здании не было.
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театр, новости культуры, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В подвале Московского областного театра юного зрителя произошел пожар

14:05 29.01.2021 (обновлено: 14:16 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пожар произошел в подвале здания Московского областного театра юного зрителя, спасатели ликвидировали возгорание на площади в 20 квадратных метров.
Пожар произошел на улице Прохладная, дом 28. Согласно сервису Яндекс.карты, в здании располагается Московский областной театр юного зрителя.
"Происходило загорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров... В 13.44 пожар был полностью ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Там отметили, что со слов администрации, посетителей в здании не было.
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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КультураТеатрНовости культурыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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