https://ria.ru/20210129/pozhar-1595130453.html

В подвале Московского областного театра юного зрителя произошел пожар

В подвале Московского областного театра юного зрителя произошел пожар

Пожар произошел в подвале здания Московского областного театра юного зрителя, спасатели ликвидировали возгорание на площади в 20 квадратных метров. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:05

2021-01-29T14:05

2021-01-29T14:16

культура

театр

новости культуры

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пожар произошел в подвале здания Московского областного театра юного зрителя, спасатели ликвидировали возгорание на площади в 20 квадратных метров.Пожар произошел на улице Прохладная, дом 28. Согласно сервису Яндекс.карты, в здании располагается Московский областной театр юного зрителя."Происходило загорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров... В 13.44 пожар был полностью ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Там отметили, что со слов администрации, посетителей в здании не было.

https://ria.ru/20210128/pozhar-1594926809.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия