https://ria.ru/20210129/potok-1595205159.html

Польские журналисты объяснили, зачем Германии "Северный поток — 2"

Польские журналисты объяснили, зачем Германии "Северный поток — 2"

Польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание Германии реализовать проект "Северный поток — 2". Их статья опубликована на портале Biznes РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:51

2021-01-29T19:51

2021-01-29T20:01

армин лашет

allseas

nord stream 2 ag

хдс/хсс

северный поток — 2

польша

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593011784_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a5cf89ee84cfbaf5eaffdb148e8dbf25.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание Германии реализовать проект "Северный поток — 2". Их статья опубликована на портале Biznes Alert.Авторы отмечают, что в случае запуска "Северного потока— 2" Германия сможет создать водородную экономику с нулевым уровнем выбросов, что соответствует проводимой Берлином климатической политике. При отказе от строительства газопровода немецкой экономике придется переходить на закупку СПГ из США.Кроме того, авторы цитируют нового главу правящей партии Германии ХДС Армина Лашета, который объяснил, что Берлин уже полвека импортирует российский газ и будет продолжать это делать дальше, так как сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2" выгодно для экономики и безопасности.Германия пытается убедить страны ЕС, что строительство газопровода отвечает интересам газового рынка организации. Ранее стало известно о попытках Берлина "уговорить даже поляков", говорится в статье.Вместе с тем журналисты опасаются, что Германия и Европа могут впасть в зависимость от России из-за газа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Тем не менее строительство продолжилось спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января Вашингтон ввел санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sevpotok-1594752548.html

https://ria.ru/20210126/potok-1594672943.html

польша

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, allseas, nord stream 2 ag, хдс/хсс, северный поток — 2, польша, германия, сша, в мире