Польские журналисты объяснили, зачем Германии "Северный поток — 2"
19:51 29.01.2021 (обновлено: 20:01 29.01.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Польские журналисты Тереза Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание Германии реализовать проект "Северный поток — 2". Их статья опубликована на портале Biznes Alert.
"Это намного дороже и более вредоносно для окружающей среды. Для США, под руководством как Трампа, так и Байдена, "Северный поток — 2" — это вопрос не интересов безопасности, а бизнеса" — подчеркивают польские журналисты.
Кроме того, авторы цитируют нового главу правящей партии Германии ХДС Армина Лашета, который объяснил, что Берлин уже полвека импортирует российский газ и будет продолжать это делать дальше, так как сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2" выгодно для экономики и безопасности.
Германия пытается убедить страны ЕС, что строительство газопровода отвечает интересам газового рынка организации. Ранее стало известно о попытках Берлина "уговорить даже поляков", говорится в статье.
"Что можно выторговать у немцев, когда им так нужен "Северный поток — 2"?" — задаются вопросом авторы публикации. По их мнению, можно было бы попросить Берлин об уступках в климатической политике в пользу угля или по реформе судебной системы в Польше.
Вместе с тем журналисты опасаются, что Германия и Европа могут впасть в зависимость от России из-за газа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Тем не менее строительство продолжилось спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января Вашингтон ввел санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"