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Польские журналисты объяснили, зачем Германии "Северный поток — 2"
Польские журналисты объяснили, зачем Германии "Северный поток — 2"
Польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание Германии реализовать проект "Северный поток — 2". Их статья опубликована на портале Biznes РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:51
2021-01-29T20:01
армин лашет
allseas
nord stream 2 ag
хдс/хсс
северный поток — 2
польша
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание Германии реализовать проект "Северный поток — 2". Их статья опубликована на портале Biznes Alert.Авторы отмечают, что в случае запуска "Северного потока— 2" Германия сможет создать водородную экономику с нулевым уровнем выбросов, что соответствует проводимой Берлином климатической политике. При отказе от строительства газопровода немецкой экономике придется переходить на закупку СПГ из США.Кроме того, авторы цитируют нового главу правящей партии Германии ХДС Армина Лашета, который объяснил, что Берлин уже полвека импортирует российский газ и будет продолжать это делать дальше, так как сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2" выгодно для экономики и безопасности.Германия пытается убедить страны ЕС, что строительство газопровода отвечает интересам газового рынка организации. Ранее стало известно о попытках Берлина "уговорить даже поляков", говорится в статье.Вместе с тем журналисты опасаются, что Германия и Европа могут впасть в зависимость от России из-за газа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Тем не менее строительство продолжилось спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января Вашингтон ввел санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sevpotok-1594752548.html
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армин лашет, allseas, nord stream 2 ag, хдс/хсс, северный поток — 2, польша, германия, сша, в мире

Польские журналисты объяснили, зачем Германии "Северный поток — 2"

19:51 29.01.2021 (обновлено: 20:01 29.01.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание Германии реализовать проект "Северный поток — 2". Их статья опубликована на портале Biznes Alert.
Авторы отмечают, что в случае запуска "Северного потока— 2" Германия сможет создать водородную экономику с нулевым уровнем выбросов, что соответствует проводимой Берлином климатической политике. При отказе от строительства газопровода немецкой экономике придется переходить на закупку СПГ из США.
"Это намного дороже и более вредоносно для окружающей среды. Для США, под руководством как Трампа, так и Байдена, "Северный поток — 2" — это вопрос не интересов безопасности, а бизнеса" — подчеркивают польские журналисты.
Кроме того, авторы цитируют нового главу правящей партии Германии ХДС Армина Лашета, который объяснил, что Берлин уже полвека импортирует российский газ и будет продолжать это делать дальше, так как сотрудничество с Москвой по "Северному потоку — 2" выгодно для экономики и безопасности.
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Германия пытается убедить страны ЕС, что строительство газопровода отвечает интересам газового рынка организации. Ранее стало известно о попытках Берлина "уговорить даже поляков", говорится в статье.
"Что можно выторговать у немцев, когда им так нужен "Северный поток — 2"?" — задаются вопросом авторы публикации. По их мнению, можно было бы попросить Берлин об уступках в климатической политике в пользу угля или по реформе судебной системы в Польше.
Вместе с тем журналисты опасаются, что Германия и Европа могут впасть в зависимость от России из-за газа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Тем не менее строительство продолжилось спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января Вашингтон ввел санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
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Армин ЛашетAllseasNord Stream 2 AGХДС/ХСССеверный поток — 2ПольшаГерманияСШАВ мире
 
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