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Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище
Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:49
2021-01-29T15:08
умер василий лановой
кирилл крок
василий лановой
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.Соболезнования семье выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
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умер василий лановой, кирилл крок, василий лановой, общество

Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище

12:49 29.01.2021 (обновлено: 15:08 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.
Василий Лановой в фильме Офицеры - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
01:25Культура
Красавец-офицер советского кино: умер народный артист Василий Лановой
Соболезнования семье выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
11:59
Путин заявил, что Лановой останется в нашей памяти несгибаемым патриотом
Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
03:04Культура
Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты
Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
 
Умер Василий ЛановойКирилл КрокВасилий ЛановойОбщество
 
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