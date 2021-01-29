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Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище
Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:49
2021-01-29T12:49
2021-01-29T15:08
умер василий лановой
кирилл крок
василий лановой
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.Соболезнования семье выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T12:49
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умер василий лановой, кирилл крок, василий лановой, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Народного артиста СССР Василия Ланового
похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок
.
Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.
Соболезнования семье выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.
Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".
Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.