https://ria.ru/20210129/pokhorony-1595112622.html

Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище

Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:49

2021-01-29T12:49

2021-01-29T15:08

умер василий лановой

кирилл крок

василий лановой

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.Соболезнования семье выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595099397.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T12:49 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, кирилл крок, василий лановой, общество