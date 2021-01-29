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Железные дороги в Европе за десять лет стали безопаснее на треть
Железные дороги в Европе за десять лет стали безопаснее на треть
Количество аварий на европейских железных дорогах с 2010 года сократилось на 32 процента, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на Евростат. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:24
2021-01-29T10:24
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество аварий на европейских железных дорогах с 2010 года сократилось на 32 процента, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на Евростат.С 2010 году число инцидентов сократилось с 2,2 тысяч до 1,5.За последний год причиной 52 процентов аварий стали жители, переходившие железнодорожное полотно в неположенном месте. Еще 29 процентов пострадавших находились на переходах, но пытались перебежать на противоположную сторону перед близко идущим поездом.Чтобы уменьшить число происшествий, власти ЕС планируют увеличивать строительство безопасных наземных или подземных переходов и чаще проводит информационные акции, рассказывая о правильном поведении на железнодорожных путях.
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железная дорога, туризм, евростат, новости - туризм, европа

Железные дороги в Европе за десять лет стали безопаснее на треть

10:24 29.01.2021
 
© Flickr / austinevanПоезд "Евростар"
Поезд Евростар - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Flickr / austinevan
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество аварий на европейских железных дорогах с 2010 года сократилось на 32 процента, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на Евростат.
С 2010 году число инцидентов сократилось с 2,2 тысяч до 1,5.
За последний год причиной 52 процентов аварий стали жители, переходившие железнодорожное полотно в неположенном месте.
Еще 29 процентов пострадавших находились на переходах, но пытались перебежать на противоположную сторону перед близко идущим поездом.
Чтобы уменьшить число происшествий, власти ЕС планируют увеличивать строительство безопасных наземных или подземных переходов и чаще проводит информационные акции, рассказывая о правильном поведении на железнодорожных путях.
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