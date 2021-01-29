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Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Об этом парламентарий написал в своем... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:25
2021-01-29T11:16
россия
ирина геращенко
совет европы
алексей пушков
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации. Украинские коллеги призывали не делать этого, а также оскорбляли президента России и органы власти."Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", — отметил сенатор.Отношения России и ПАСЕ обострились в апреле 2014 года в связи с вхождением Крыма в состав России.Последний раз полномочия российской делегации были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.
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россия, ирина геращенко, совет европы, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России

02:25 29.01.2021 (обновлено: 11:16 29.01.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации. Украинские коллеги призывали не делать этого, а также оскорбляли президента России и органы власти.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле
"Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", — отметил сенатор.
Отношения России и ПАСЕ обострились в апреле 2014 года в связи с вхождением Крыма в состав России.
Последний раз полномочия российской делегации были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - РИА Новости, 1920, 10.02.2017
10 февраля 2017, 14:25Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
 
РоссияИрина ГеращенкоСовет ЕвропыАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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