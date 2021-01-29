https://ria.ru/20210129/pase-1595059868.html

Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России

Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Об этом парламентарий написал в своем... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:25

2021-01-29T02:25

2021-01-29T11:16

россия

ирина геращенко

совет европы

алексей пушков

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации. Украинские коллеги призывали не делать этого, а также оскорбляли президента России и органы власти."Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", — отметил сенатор.Отношения России и ПАСЕ обострились в апреле 2014 года в связи с вхождением Крыма в состав России.Последний раз полномочия российской делегации были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594858405.html

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россия, ирина геращенко, совет европы, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, в мире