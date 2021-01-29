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Мурашко рассказал о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Мурашко рассказал о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:57
2021-01-29T14:57
2021-01-29T16:13
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв — РИА Новости. Существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Он отметил, что риск заражения остается высоким, поэтому россиянам нужно продолжать соблюдать все меры профилактики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)