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Мурашко рассказал о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Мурашко рассказал о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:57
2021-01-29T16:13
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв — РИА Новости. Существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Он отметил, что риск заражения остается высоким, поэтому россиянам нужно продолжать соблюдать все меры профилактики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Мурашко рассказал о переломном моменте в ситуации с COVID-19

14:57 29.01.2021 (обновлено: 16:13 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв — РИА Новости. Существенный спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить весной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать", — сказал Мурашко.
Он отметил, что риск заражения остается высоким, поэтому россиянам нужно продолжать соблюдать все меры профилактики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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