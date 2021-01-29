https://ria.ru/20210129/pamyati-legendarnogo-vasiliya-lanovogo-kadry-iz-filmov-1595103032.html

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.

2021-01-29T12:14

2021-01-29T12:14

2021-01-29T12:12

культура

кирилл крок

василий лановой

видео

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Прощание с Народным артистом пройдет в театре им. Вахтангова, на сцене которого Лановой выступал более 60 лет. Директор театра Кирилл Крок сообщил об изменениях в репертуаре театра. Спектакли, в которых был занят Василий Лановой, ставить больше не будут.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T12:14 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, культура, кирилл крок, василий лановой, видео