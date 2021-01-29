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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.
2021-01-29T12:14
2021-01-29T12:12
культура
кирилл крок
василий лановой
видео
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Прощание с Народным артистом пройдет в театре им. Вахтангова, на сцене которого Лановой выступал более 60 лет. Директор театра Кирилл Крок сообщил об изменениях в репертуаре театра. Спектакли, в которых был занят Василий Лановой, ставить больше не будут.
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353
60
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
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353
60
видео, культура, кирилл крок, василий лановой, видео
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.
2021-01-29T12:14
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов

12:14 29.01.2021
 
Читать ria.ru в
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.
Прощание с Народным артистом пройдет в театре им. Вахтангова, на сцене которого Лановой выступал более 60 лет. Директор театра Кирилл Крок сообщил об изменениях в репертуаре театра. Спектакли, в которых был занят Василий Лановой, ставить больше не будут.
 
КультураКирилл КрокВасилий ЛановойВидео
 
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