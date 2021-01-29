https://ria.ru/20210129/pamyati-legendarnogo-vasiliya-lanovogo-kadry-iz-filmov-1595103032.html
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни.
В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.
2021-01-29T12:14
2021-01-29T12:14
2021-01-29T12:12
культура
кирилл крок
василий лановой
видео
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Прощание с Народным артистом пройдет в театре им. Вахтангова, на сцене которого Лановой выступал более 60 лет. Директор театра Кирилл Крок сообщил об изменениях в репертуаре театра. Спектакли, в которых был занят Василий Лановой, ставить больше не будут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T12:14
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, культура, кирилл крок, василий лановой, видео
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни.
В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.
2021-01-29T12:14
true
PT1M37S
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни.
В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.