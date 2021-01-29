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Ученые обнаружили неожиданную опасность ожирения
Ученые обнаружили неожиданную опасность ожирения
Лишний вес служит дополнительной нагрузкой на здоровье мозга, ухудшает когнитивное здоровье и может усугубить болезнь Альцгеймера, пишет Medicalxpress. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:40
2021-01-29T13:40
2021-01-29T13:42
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Лишний вес служит дополнительной нагрузкой на здоровье мозга, ухудшает когнитивное здоровье и может усугубить болезнь Альцгеймера, пишет Medicalxpress.Ученые Университета Шеффилда провели мультимодальное нейровизуализационное исследование, во время которого изучили данные 47 пациентов с клиническим диагнозом слабоумия при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей. Специалисты измерили различия в локальных концентрациях тканей мозга, чтобы оценить связь объема серого вещества, целостности белого вещества, церебрального кровотока и ожирения.Как показали результаты исследования, у пациентов с легкой формой деменции существует положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода. Ученые пришли к выводу, что наличие избыточного веса оказывает избыточную нагрузку на здоровье мозга и способствует уязвимости нервной ткани. При этом поддержание хорошей физической формы при легкой форме деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, помогает сохранить структуру мозга.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/pokhudenie-1593001314.html
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здоровье - общество, великобритания, шеффилд
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Лишний вес служит дополнительной нагрузкой на здоровье мозга, ухудшает когнитивное здоровье и может усугубить болезнь Альцгеймера, пишет Medicalxpress.
Ученые Университета Шеффилда провели мультимодальное нейровизуализационное исследование, во время которого изучили данные 47 пациентов с клиническим диагнозом слабоумия при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей. Специалисты измерили различия в локальных концентрациях тканей мозга, чтобы оценить связь объема серого вещества, целостности белого вещества, церебрального кровотока и ожирения.
Как показали результаты исследования, у пациентов с легкой формой деменции существует положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода. Ученые пришли к выводу, что наличие избыточного веса оказывает избыточную нагрузку на здоровье мозга и способствует уязвимости нервной ткани. При этом поддержание хорошей физической формы при легкой форме деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, помогает сохранить структуру мозга.