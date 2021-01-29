https://ria.ru/20210129/otvetstvennost-1595174350.html

МВД напомнило об ответственности по статье о массовых беспорядках

МВД напомнило об ответственности по статье о массовых беспорядках

МВД России вслед за Генпрокуратурой в преддверии незаконных акций напомнило об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:29

2021-01-29T17:29

2021-01-29T20:04

россия

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МВД России вслед за Генпрокуратурой в преддверии незаконных акций напомнило об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.В министерстве отметили, что за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет в соответствии с 212-й статьей УК.В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, указывается в той же статье.Помимо этого, в МВД поступила информация, что организаторы незаконных акций призывают участников к агрессивному поведению, чтобы спровоцировать столкновения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.После аналогичных митингов 23 января, в частности, в Москве заведено несколько уголовных дел, однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует. Самая тяжелая ее часть предполагает лишение свободы на срок до 15 лет. В то же время обвинение по этой статье уже предъявлено новосибирцу, который через интернет призывал подростков выходить на несогласованные акции 23-го числа, а также бить полицейских битами и ножами.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в столице, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в Москве более тысячи человек. Всего Следственный комитет возбудил более двух десятков уголовных дел после незаконных акций, прошедших в минувшую субботу в разных регионах России.Комментируя эти события, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что к акциям призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные митинги вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)