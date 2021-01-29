https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595215584.html

Собянин назвал условие следующего снятия ограничений

Собянин назвал условие следующего снятия ограничений

Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:43

2021-01-29T21:43

2021-01-29T21:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

сергей собянин

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общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин."Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/kovid-1595190625.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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