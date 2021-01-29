https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595215584.html
Собянин назвал условие следующего снятия ограничений
Собянин назвал условие следующего снятия ограничений
Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:43
2021-01-29T21:43
2021-01-29T21:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_0:239:2943:1894_1920x0_80_0_0_e2d13837ef7205f0b0d8b68c9dad0717.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин."Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/kovid-1595190625.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_305:170:2809:2048_1920x0_80_0_0_64bdaf2bdbd964eeb59fbcf6fcac4340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество