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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595215584.html
Собянин назвал условие следующего снятия ограничений
Собянин назвал условие следующего снятия ограничений
Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:43
2021-01-29T21:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин."Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал условие следующего снятия ограничений

21:43 29.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин.
"Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.

От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан.

Мэр Москвы С. Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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