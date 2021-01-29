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В Липецке предъявили обвинение распылившему баллончик в полицейских
В Липецке предъявили обвинение распылившему баллончик в полицейских
Следствие предъявило обвинение участнику несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в двух полицейских, сообщает в пятницу... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:01
2021-01-29T14:01
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение участнику несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в двух полицейских, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.Ранее следствие сообщало, что возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который, по данным СК, распылил газовый баллончик в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка."В отношении 25-летнего участника несанкционированной акции предъявлено обвинение в двух эпизодах преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщает следствие.Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.Молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие отмечает, что материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210129/priangare-1595126172.html
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, липецк, происшествия

В Липецке предъявили обвинение распылившему баллончик в полицейских

14:01 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение участнику несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в двух полицейских, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Ранее следствие сообщало, что возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который, по данным СК, распылил газовый баллончик в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка.
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"В отношении 25-летнего участника несанкционированной акции предъявлено обвинение в двух эпизодах преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщает следствие.
Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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Молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие отмечает, что материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФЛипецкПроисшествия
 
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