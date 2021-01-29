https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595072378.html

Поклонская объяснила свое отношение к задержанию Навального

Поклонская объяснила свое отношение к задержанию Навального

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская разъяснила свое отношение к задержанию Алексея Навального, предположив, что не все... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:21

2021-01-29T09:21

2021-01-29T14:26

россия

наталья поклонская

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский областной суд

москва

германия

химки

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская разъяснила свое отношение к задержанию Алексея Навального, предположив, что не все основания для такого решения следственных органов в настоящее время представлены публично."В интернете появилось много провокационных домыслов и инсинуаций насчет моей оценки ситуации с Навальным. Отдельные личности даже начали лепить из меня его сторонника. Все это вызывает лишь улыбку", - сказала Поклонская РИА Новости.По ее словам, поводом для спекуляции стало ее высказывание в одном из интервью насчет законности ареста блогера."Во-первых, вопрос законности или незаконности его задержания - это не мое дело. Есть следователи, прокурор, суд. Я же говорила о том, что в публичном поле была только представлена одна причина задержания человека, связанная с нарушением условного срока, которая вызвала у простых людей вопросы и непонимание. Могу догадываться, что следственные органы имеют достаточно оснований для решения о задержании человека и, когда они будут раскрыты, все вопросы отпадут сами собой", - сказала Поклонская.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день Навального определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, блогер задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.В четверг Московский областной суд признал законным постановление об аресте Навального. В СИЗО он ожидает заседания Симоновского суда Москвы, который решит, будет ли условный срок блогеру заменен на реальный. Оно запланировано на 2 февраля.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594984563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд, москва, германия, химки, происшествия