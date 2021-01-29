https://ria.ru/20210129/nauka-1595181139.html

Никитин: особое внимание Тамбовская область уделит развитию научной сферы

Никитин: особое внимание Тамбовская область уделит развитию научной сферы

В Год науки и технологий, объявленный в России в 2021 году, в Тамбовской области состоится серия масштабных научно-исследовательских мероприятий, в том числе... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:48

2021-01-29T17:48

2021-01-29T17:48

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 29 янв — РИА Новости. В Год науки и технологий, объявленный в России в 2021 году, в Тамбовской области состоится серия масштабных научно-исследовательских мероприятий, в том числе международный форум "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", сообщил губернатор региона Александр Никитин в рамках традиционной встречи с журналистами.По его словам, помимо форума "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", Тамбов проведет в нынешнем году всероссийский форум "GreenTech-2021", научный форсайт "Интеллектуальный ответ на большие вызовы", а центральным событием года станет масштабный Фестиваль науки NAUKA O+.Глава региона убежден, что Год науки и технологий, открытие которого в регионе состоится 8 февраля - в День российской науки, раскроет новые возможности для молодежи.Он добавил, что в рамках нацпроекта "Наука" на базе ФНЦ имени Мичурина идет создание Селекционно-семеноводческого центра садовых и полевых культур. Кроме того, Тамбовская область стала соучредителем НОЦ "Инженерия будущего", получившего в декабре 2020 года статус НОЦ мирового уровня.Одним из путей решения поставленной государством задачи по увеличению роли субъектов в развитии научно-образовательного потенциала страны Никитин видит целевую подготовку кадров, востребованных на местном рынке труда."Это наиболее перспективный способ решения кадровых проблем отраслей экономики, конкретных предприятий, организаций и учреждений. Целевая подготовка требует обязательного трудоустройства выпускников, которые должны отработать у отраслевого заказчика три года. Сейчас целевая подготовка ведется по востребованным у работодателей программам высшего образования: энергообеспечение предприятий, инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, конструирование и технология электронных средств, автоматизация технологических процессов и производств и многое другое", - рассказал губернатор.Он добавил, что регион также выполняет план по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства."Речь о президентской программе. На обучение направляются кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор. За время ее действия более 650 руководителей высшего и среднего звена предприятий и организаций Тамбовской области прошли переподготовку в ведущих российских образовательных учреждениях по направлению "Экономика и управление". Всего в программе приняли участие более 200 предприятий базовых отраслей экономики области, благодаря чему удалось повысить их финансовую устойчивость, увеличить объемы производства, модернизировать технологические схемы, создать высокопроизводительные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.

https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591628310.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область