Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20210129/nauka-1595181139.html
Никитин: особое внимание Тамбовская область уделит развитию научной сферы
Никитин: особое внимание Тамбовская область уделит развитию научной сферы
В Год науки и технологий, объявленный в России в 2021 году, в Тамбовской области состоится серия масштабных научно-исследовательских мероприятий, в том числе... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:48
2021-01-29T17:48
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577794903_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_e26b7c299893c400458a52b50e539d62.jpg
ТАМБОВ, 29 янв — РИА Новости. В Год науки и технологий, объявленный в России в 2021 году, в Тамбовской области состоится серия масштабных научно-исследовательских мероприятий, в том числе международный форум "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", сообщил губернатор региона Александр Никитин в рамках традиционной встречи с журналистами.По его словам, помимо форума "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", Тамбов проведет в нынешнем году всероссийский форум "GreenTech-2021", научный форсайт "Интеллектуальный ответ на большие вызовы", а центральным событием года станет масштабный Фестиваль науки NAUKA O+.Глава региона убежден, что Год науки и технологий, открытие которого в регионе состоится 8 февраля - в День российской науки, раскроет новые возможности для молодежи.Он добавил, что в рамках нацпроекта "Наука" на базе ФНЦ имени Мичурина идет создание Селекционно-семеноводческого центра садовых и полевых культур. Кроме того, Тамбовская область стала соучредителем НОЦ "Инженерия будущего", получившего в декабре 2020 года статус НОЦ мирового уровня.Одним из путей решения поставленной государством задачи по увеличению роли субъектов в развитии научно-образовательного потенциала страны Никитин видит целевую подготовку кадров, востребованных на местном рынке труда."Это наиболее перспективный способ решения кадровых проблем отраслей экономики, конкретных предприятий, организаций и учреждений. Целевая подготовка требует обязательного трудоустройства выпускников, которые должны отработать у отраслевого заказчика три года. Сейчас целевая подготовка ведется по востребованным у работодателей программам высшего образования: энергообеспечение предприятий, инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, конструирование и технология электронных средств, автоматизация технологических процессов и производств и многое другое", - рассказал губернатор.Он добавил, что регион также выполняет план по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства."Речь о президентской программе. На обучение направляются кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор. За время ее действия более 650 руководителей высшего и среднего звена предприятий и организаций Тамбовской области прошли переподготовку в ведущих российских образовательных учреждениях по направлению "Экономика и управление". Всего в программе приняли участие более 200 предприятий базовых отраслей экономики области, благодаря чему удалось повысить их финансовую устойчивость, увеличить объемы производства, модернизировать технологические схемы, создать высокопроизводительные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591628310.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577794903_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_2af82c7f0d895f6517d819b8c07cbc10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр никитин, тамбовская область

Никитин: особое внимание Тамбовская область уделит развитию научной сферы

17:48 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 29 янв — РИА Новости. В Год науки и технологий, объявленный в России в 2021 году, в Тамбовской области состоится серия масштабных научно-исследовательских мероприятий, в том числе международный форум "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", сообщил губернатор региона Александр Никитин в рамках традиционной встречи с журналистами.
"Сегодня крайне необходимы научные прорывы, новые технологии промышленного и сельскохозяйственного производства. Необходима тотальная цифровизация ключевых отраслей. Нужны новые медицинские препараты, которые будут в состоянии победить опаснейшие вирусы и заболевания. Именно поэтому в нашей области в текущем году особое внимание будет уделено развитию научной сферы, поддержке исследований, необходимых региону. План проведения Года науки и технологий мы формируем через призму национальных целей, задач федеральных и региональных проектов", - подчеркнул глава региона.
По его словам, помимо форума "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", Тамбов проведет в нынешнем году всероссийский форум "GreenTech-2021", научный форсайт "Интеллектуальный ответ на большие вызовы", а центральным событием года станет масштабный Фестиваль науки NAUKA O+.
Глава региона убежден, что Год науки и технологий, открытие которого в регионе состоится 8 февраля - в День российской науки, раскроет новые возможности для молодежи.
"Важным событием станет первый региональный форум "Молодые ученые – Тамбовской области. Мы создаем будущее", в рамках которого будут представлены результаты прикладных научных исследований, поддержанных со стороны региона. За последние три года общий объем финансирования данного конкурса составил четыре миллиона рублей, поддержка оказана более чем 40 коллективам молодых ученых", - рассказал Никитин.
Он добавил, что в рамках нацпроекта "Наука" на базе ФНЦ имени Мичурина идет создание Селекционно-семеноводческого центра садовых и полевых культур. Кроме того, Тамбовская область стала соучредителем НОЦ "Инженерия будущего", получившего в декабре 2020 года статус НОЦ мирового уровня.
"Наука – это бездонный океан. И все, кто проявляет инициативу в этой сфере, получают безграничные возможности для реализации своих проектов и значимую материальную поддержку", - подчеркнул губернатор.
Одним из путей решения поставленной государством задачи по увеличению роли субъектов в развитии научно-образовательного потенциала страны Никитин видит целевую подготовку кадров, востребованных на местном рынке труда.
"Это наиболее перспективный способ решения кадровых проблем отраслей экономики, конкретных предприятий, организаций и учреждений. Целевая подготовка требует обязательного трудоустройства выпускников, которые должны отработать у отраслевого заказчика три года. Сейчас целевая подготовка ведется по востребованным у работодателей программам высшего образования: энергообеспечение предприятий, инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, конструирование и технология электронных средств, автоматизация технологических процессов и производств и многое другое", - рассказал губернатор.
Он добавил, что регион также выполняет план по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства.
"Речь о президентской программе. На обучение направляются кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор. За время ее действия более 650 руководителей высшего и среднего звена предприятий и организаций Тамбовской области прошли переподготовку в ведущих российских образовательных учреждениях по направлению "Экономика и управление". Всего в программе приняли участие более 200 предприятий базовых отраслей экономики области, благодаря чему удалось повысить их финансовую устойчивость, увеличить объемы производства, модернизировать технологические схемы, создать высокопроизводительные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 18:01Тамбовская область
На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом
 
Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния