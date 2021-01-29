Никитин: особое внимание Тамбовская область уделит развитию научной сферы
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
ТАМБОВ, 29 янв — РИА Новости. В Год науки и технологий, объявленный в России в 2021 году, в Тамбовской области состоится серия масштабных научно-исследовательских мероприятий, в том числе международный форум "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", сообщил губернатор региона Александр Никитин в рамках традиционной встречи с журналистами.
"Сегодня крайне необходимы научные прорывы, новые технологии промышленного и сельскохозяйственного производства. Необходима тотальная цифровизация ключевых отраслей. Нужны новые медицинские препараты, которые будут в состоянии победить опаснейшие вирусы и заболевания. Именно поэтому в нашей области в текущем году особое внимание будет уделено развитию научной сферы, поддержке исследований, необходимых региону. План проведения Года науки и технологий мы формируем через призму национальных целей, задач федеральных и региональных проектов", - подчеркнул глава региона.
По его словам, помимо форума "Наука и технологии для устойчивого развития: Университет 4.0", Тамбов проведет в нынешнем году всероссийский форум "GreenTech-2021", научный форсайт "Интеллектуальный ответ на большие вызовы", а центральным событием года станет масштабный Фестиваль науки NAUKA O+.
Глава региона убежден, что Год науки и технологий, открытие которого в регионе состоится 8 февраля - в День российской науки, раскроет новые возможности для молодежи.
"Важным событием станет первый региональный форум "Молодые ученые – Тамбовской области. Мы создаем будущее", в рамках которого будут представлены результаты прикладных научных исследований, поддержанных со стороны региона. За последние три года общий объем финансирования данного конкурса составил четыре миллиона рублей, поддержка оказана более чем 40 коллективам молодых ученых", - рассказал Никитин.
Он добавил, что в рамках нацпроекта "Наука" на базе ФНЦ имени Мичурина идет создание Селекционно-семеноводческого центра садовых и полевых культур. Кроме того, Тамбовская область стала соучредителем НОЦ "Инженерия будущего", получившего в декабре 2020 года статус НОЦ мирового уровня.
"Наука – это бездонный океан. И все, кто проявляет инициативу в этой сфере, получают безграничные возможности для реализации своих проектов и значимую материальную поддержку", - подчеркнул губернатор.
Одним из путей решения поставленной государством задачи по увеличению роли субъектов в развитии научно-образовательного потенциала страны Никитин видит целевую подготовку кадров, востребованных на местном рынке труда.
"Это наиболее перспективный способ решения кадровых проблем отраслей экономики, конкретных предприятий, организаций и учреждений. Целевая подготовка требует обязательного трудоустройства выпускников, которые должны отработать у отраслевого заказчика три года. Сейчас целевая подготовка ведется по востребованным у работодателей программам высшего образования: энергообеспечение предприятий, инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, конструирование и технология электронных средств, автоматизация технологических процессов и производств и многое другое", - рассказал губернатор.
Он добавил, что регион также выполняет план по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства.
"Речь о президентской программе. На обучение направляются кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор. За время ее действия более 650 руководителей высшего и среднего звена предприятий и организаций Тамбовской области прошли переподготовку в ведущих российских образовательных учреждениях по направлению "Экономика и управление". Всего в программе приняли участие более 200 предприятий базовых отраслей экономики области, благодаря чему удалось повысить их финансовую устойчивость, увеличить объемы производства, модернизировать технологические схемы, создать высокопроизводительные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
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