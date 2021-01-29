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Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции во Владивостоке 23 января, который явился с повинной, сообщает краевое... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:09
2021-01-29T07:35
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции во Владивостоке 23 января, который явился с повинной, сообщает краевое управление Следственного комитета.По версии следствия, 23 января во время пресечения несанкционированного митинга во Владивостоке 39-летний фигурант несколько раз ударил полицейских, исполнявших свои служебные обязанности, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск, позже он явился к следователям с повинной. Адвокат 39-летнего фигуранта заявил, что тот публично извинился перед полицейскими.Ранее следственные органы возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несанкционированной акции. Один из подозреваемых, напавший на бойца ОМОНа, уже арестован на два месяца. В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В краевом правительстве ранее отмечали, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованную акцию в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости о задержании 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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владивосток, происшествия

Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января

02:09 29.01.2021 (обновлено: 07:35 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции во Владивостоке 23 января, который явился с повинной, сообщает краевое управление Следственного комитета.
"Суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке во время несанкционированной демонстрации меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 23 января во время пресечения несанкционированного митинга во Владивостоке 39-летний фигурант несколько раз ударил полицейских, исполнявших свои служебные обязанности, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск, позже он явился к следователям с повинной. Адвокат 39-летнего фигуранта заявил, что тот публично извинился перед полицейскими.
Ранее следственные органы возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несанкционированной акции. Один из подозреваемых, напавший на бойца ОМОНа, уже арестован на два месяца.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В краевом правительстве ранее отмечали, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованную акцию в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости о задержании 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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