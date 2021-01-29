https://ria.ru/20210129/napadenie-1595059518.html

Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января

Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января

Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции во Владивостоке 23 января, который явился с повинной, сообщает краевое... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:09

2021-01-29T02:09

2021-01-29T07:35

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции во Владивостоке 23 января, который явился с повинной, сообщает краевое управление Следственного комитета.По версии следствия, 23 января во время пресечения несанкционированного митинга во Владивостоке 39-летний фигурант несколько раз ударил полицейских, исполнявших свои служебные обязанности, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск, позже он явился к следователям с повинной. Адвокат 39-летнего фигуранта заявил, что тот публично извинился перед полицейскими.Ранее следственные органы возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несанкционированной акции. Один из подозреваемых, напавший на бойца ОМОНа, уже арестован на два месяца. В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В краевом правительстве ранее отмечали, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованную акцию в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости о задержании 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/kotov-1594868457.html

https://ria.ru/20210125/zakon-1594501631.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия