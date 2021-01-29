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В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что все нападавшие на полицейских в ходе несогласованных акций, в том числе... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:31
2021-01-29T14:31
россия
андрей бабушкин
татьяна потяева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что все нападавшие на полицейских в ходе несогласованных акций, в том числе закидывавшие их снежками, должны нести ответственность, и приравнивать их к политзаключенным нельзя."Все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу и пресекают незаконные действия. Не стоит за это в них бросать снежки или прочее", - сказал Бабушкин, слова которого приводятся на сайта Совета.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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россия, андрей бабушкин, татьяна потяева, владимир путин, общество

В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание

14:31 29.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции на Театральной площади в Москве
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что все нападавшие на полицейских в ходе несогласованных акций, в том числе закидывавшие их снежками, должны нести ответственность, и приравнивать их к политзаключенным нельзя.
"Все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу и пресекают незаконные действия. Не стоит за это в них бросать снежки или прочее", - сказал Бабушкин, слова которого приводятся на сайта Совета.
Житель Приангарья задержанный за призывы к беспорядкам на несогласованной акции, заявляет, что был неправ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
13:57
В Приангарье задержали призывавшего поджигать авто на незаконной акции
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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РоссияАндрей БабушкинТатьяна ПотяеваВладимир ПутинОбщество
 
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