https://ria.ru/20210129/nakazanie-1595137484.html

В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание

В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что все нападавшие на полицейских в ходе несогласованных акций, в том числе... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:31

2021-01-29T14:31

2021-01-29T14:31

россия

андрей бабушкин

татьяна потяева

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что все нападавшие на полицейских в ходе несогласованных акций, в том числе закидывавшие их снежками, должны нести ответственность, и приравнивать их к политзаключенным нельзя."Все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу и пресекают незаконные действия. Не стоит за это в них бросать снежки или прочее", - сказал Бабушкин, слова которого приводятся на сайта Совета.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/priangare-1595126172.html

https://ria.ru/20210129/sud-1595123360.html

россия

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россия, андрей бабушкин, татьяна потяева, владимир путин, общество