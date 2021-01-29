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В Москве производство продуктов выросло почти на 40%
В Москве производство продуктов выросло почти на 40%
Производство пищевых продуктов в Москве в 2020 году выросло на 39,1%, сообщили журналистам в пятницу в столичном департаменте инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:08
2021-01-29T11:08
ближний восток
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
китай
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Москве в 2020 году выросло на 39,1%, сообщили журналистам в пятницу в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики."По итогам 2020 года мы отмечаем двукратный рост в отраслях, связанных с производством товаров первой необходимости. Так, производство пищевых продуктов выросло на 39,1% – в основном, за счет увеличения в 4,2 раза выпуска мяса и субпродуктов - до 13,8 тысячи тонн, и мясных полуфабрикатов - на 17,6%, до 90,3 тысячи тонн. Рост объемов выпуска преимущественно связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта - в частности, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока, а также сокращением импорта свинины", – цитируют в пресс-службе руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.Отмечается, что на 48,3% в прошлом году выросло производство бумаги и бумажных изделий, что связано с увеличением доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым необходима картонная упаковка. Кроме того, производство электрического оборудования в 2020 году увеличилось на 41,8%."Столичная экономика по итогам прошлого года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, связанных с пандемией. Так, промышленное производство в Москве выросло на 5,1%, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования – в 4,7 раза. Так, увеличился выпуск лифтов – на 10,6%, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов. Положительная динамика наблюдалась еще в одной крупной товарной категории: по итогам 2020 года в 6,7 раза выросло производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей", – цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.Уточняется, что также в 2,1 раза в прошлом году увеличилось производство химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и других. А в одной из ключевых категорий – производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств – выпуск увеличился в 4 раза.
https://ria.ru/20210129/dispanserizatsiya-1595074419.html
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ближний восток, владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, китай, экономика

В Москве производство продуктов выросло почти на 40%

11:08 29.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Москве в 2020 году выросло на 39,1%, сообщили журналистам в пятницу в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.
"По итогам 2020 года мы отмечаем двукратный рост в отраслях, связанных с производством товаров первой необходимости. Так, производство пищевых продуктов выросло на 39,1% – в основном, за счет увеличения в 4,2 раза выпуска мяса и субпродуктов - до 13,8 тысячи тонн, и мясных полуфабрикатов - на 17,6%, до 90,3 тысячи тонн. Рост объемов выпуска преимущественно связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта - в частности, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока, а также сокращением импорта свинины", – цитируют в пресс-службе руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.
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Отмечается, что на 48,3% в прошлом году выросло производство бумаги и бумажных изделий, что связано с увеличением доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым необходима картонная упаковка. Кроме того, производство электрического оборудования в 2020 году увеличилось на 41,8%.
"Столичная экономика по итогам прошлого года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, связанных с пандемией. Так, промышленное производство в Москве выросло на 5,1%, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования – в 4,7 раза. Так, увеличился выпуск лифтов – на 10,6%, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов. Положительная динамика наблюдалась еще в одной крупной товарной категории: по итогам 2020 года в 6,7 раза выросло производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей", – цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.
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Уточняется, что также в 2,1 раза в прошлом году увеличилось производство химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и других. А в одной из ключевых категорий – производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств – выпуск увеличился в 4 раза.
 
Ближний ВостокВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваКитайЭкономика
 
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