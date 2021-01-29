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В Оренбургской области женщина получила срок за истязание младенца
В Оренбургской области женщина получила срок за истязание младенца
Мать приговорили к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра за истязание младенца в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:09
2021-01-29T11:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мать приговорили к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра за истязание младенца в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.В апреле прошлого года следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после публикации в соцсетях видео, на котором 22-летняя женщина избивает маленького сына. На кадрах жительница Соль-Илецка достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове. Ее арестовали, мальчика отправили в приют.Позже прокурор утвердил обвинение против женщины по статьям "истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним"."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 80 тысяч рублей, а также принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.По данным СК, 5 сентября 2019 года, находясь в квартире в Оренбурге, женщина уронила своего сына 2019 года рождения, младенец получил сотрясение мозга, контузию, а также перелом теменной кости. С 29 января по 26 февраля 2020 года, находясь в Соль-Илецке, а затем с 1 марта по 20 апреля в Оренбурге обвиняемая "умышленно причиняла своему сыну физические и психические страдания", систематически избивая его и совершая иные насильственные действия. Эти действия сопровождались криками, оскорблениями и грубой нецензурной бранью в адрес младенца, уточняет СК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области женщина получила срок за истязание младенца

11:09 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мать приговорили к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра за истязание младенца в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.
В апреле прошлого года следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после публикации в соцсетях видео, на котором 22-летняя женщина избивает маленького сына. На кадрах жительница Соль-Илецка достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове. Ее арестовали, мальчика отправили в приют.
Позже прокурор утвердил обвинение против женщины по статьям "истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним".
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 80 тысяч рублей, а также принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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По данным СК, 5 сентября 2019 года, находясь в квартире в Оренбурге, женщина уронила своего сына 2019 года рождения, младенец получил сотрясение мозга, контузию, а также перелом теменной кости. С 29 января по 26 февраля 2020 года, находясь в Соль-Илецке, а затем с 1 марта по 20 апреля в Оренбурге обвиняемая "умышленно причиняла своему сыну физические и психические страдания", систематически избивая его и совершая иные насильственные действия. Эти действия сопровождались криками, оскорблениями и грубой нецензурной бранью в адрес младенца, уточняет СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьПроисшествия
 
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