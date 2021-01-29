https://ria.ru/20210129/mladenets-1595089918.html

В Оренбургской области женщина получила срок за истязание младенца

В Оренбургской области женщина получила срок за истязание младенца

Мать приговорили к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра за истязание младенца в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:09

2021-01-29T11:09

2021-01-29T11:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мать приговорили к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра за истязание младенца в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.В апреле прошлого года следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после публикации в соцсетях видео, на котором 22-летняя женщина избивает маленького сына. На кадрах жительница Соль-Илецка достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове. Ее арестовали, мальчика отправили в приют.Позже прокурор утвердил обвинение против женщины по статьям "истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним"."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 80 тысяч рублей, а также принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.По данным СК, 5 сентября 2019 года, находясь в квартире в Оренбурге, женщина уронила своего сына 2019 года рождения, младенец получил сотрясение мозга, контузию, а также перелом теменной кости. С 29 января по 26 февраля 2020 года, находясь в Соль-Илецке, а затем с 1 марта по 20 апреля в Оренбурге обвиняемая "умышленно причиняла своему сыну физические и психические страдания", систематически избивая его и совершая иные насильственные действия. Эти действия сопровождались криками, оскорблениями и грубой нецензурной бранью в адрес младенца, уточняет СК.

https://ria.ru/20210128/sud-1594896323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, происшествия