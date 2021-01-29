https://ria.ru/20210129/miting-1595066743.html
В Приморье девять человек оштрафовали за неповиновение полиции на митинге
В Приморье девять человек оштрафовали за неповиновение полиции на митинге
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штрафы по 500 рублей восьмерым местным жителям за действия во время несогласованного митинга 23 января, сообщил... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:54
2021-01-29T07:54
2021-01-29T10:13
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штрафы по 500 рублей восьмерым местным жителям за действия во время несогласованного митинга 23 января, сообщил РИА Новости представитель суда.Накануне адвокат Полина Сидельникова сообщила РИА Новости, что из-за участия в акции силовики задержали девять человек. Решение по еще одному участнику вынес Ленинский суд. Его оштрафовали на те же 500 рублей. В УМВД по Приморскому краю задержания не комментировали.По данным властей, на несогласованный митинг в субботу во Владивостоке собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили. После митинга возбуждено дело из-за перекрытых дорог, а также два дела о нападении на правоохранителей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210127/kotov-1594868457.html
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости.
Фрунзенский районный суд Владивостока
назначил штрафы по 500 рублей восьмерым местным жителям за действия во время несогласованного митинга 23 января, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Им вменено, что они не подчинились законным требованиям полиции, высказанным в громкоговоритель, и не покинули проезжую часть 23 января на митинге", — пояснил адвокат наказанных приморцев Юрий Востриков.
Накануне адвокат Полина Сидельникова сообщила РИА Новости, что из-за участия в акции силовики задержали девять человек. Решение по еще одному участнику вынес Ленинский суд. Его оштрафовали на те же 500 рублей.
В УМВД по Приморскому краю задержания не комментировали.
По данным властей, на несогласованный митинг в субботу во Владивостоке собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили. После митинга возбуждено дело из-за перекрытых дорог, а также два дела о нападении на правоохранителей.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".