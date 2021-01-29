https://ria.ru/20210129/ministerstvo-1595205720.html
Жириновский предложил создать министерство молодежи
Жириновский предложил создать министерство молодежи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:56
2021-01-29T19:56
2021-01-29T19:56
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
лдпр
владимир жириновский
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_0:212:3174:1997_1920x0_80_0_0_4e22add28f528fbf308fdad92af56c54.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его партии кандидатом станет самый молодой депутат.Жириновский отметил, что он 32 года занимается политической деятельностью, и даже он ничего не знает про функционирующее сегодня Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Лидер ЛПДР предложил решение проблемы: создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.Кроме того, Жириновский выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как работать с молодежью. В качестве примера взаимодействия с молодыми людьми он привел празднование Татьяниного дня, организованного ЛДПР "в форме настоящего праздника для молодежи"."Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы – Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме... Своим непониманием того, что нужно молодым, чиновники сами толкают молодежь на улицу", - заключил лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210126/chichikov-1594610444.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_445:0:3174:2047_1920x0_80_0_0_3ce78640162d1d76ad452f74f80cd681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), лдпр, владимир жириновский, москва, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его партии кандидатом станет самый молодой депутат.
Жириновский отметил, что он 32 года занимается политической деятельностью, и даже он ничего не знает про функционирующее сегодня Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь
).
Лидер ЛПДР предложил решение проблемы: создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.
"Мы предлагаем создать министерство по делам молодежи и поставить во главе того человека, которого примет сама молодежь. Для этого нужно провести конкурс в интернете. От ЛДПР мы выдвинем депутата Власова. Он самый молодой депутат Госдумы. Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата. И правительство своего выдвинет. А решение примет молодежь", - добавил парламентарий.
Кроме того, Жириновский выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как работать с молодежью. В качестве примера взаимодействия с молодыми людьми он привел празднование Татьяниного дня, организованного ЛДПР "в форме настоящего праздника для молодежи".
"Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы – Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме... Своим непониманием того, что нужно молодым, чиновники сами толкают молодежь на улицу", - заключил лидер ЛДПР.