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Жириновский предложил создать министерство молодежи
Жириновский предложил создать министерство молодежи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:56
2021-01-29T19:56
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
лдпр
владимир жириновский
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его партии кандидатом станет самый молодой депутат.Жириновский отметил, что он 32 года занимается политической деятельностью, и даже он ничего не знает про функционирующее сегодня Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Лидер ЛПДР предложил решение проблемы: создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.Кроме того, Жириновский выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как работать с молодежью. В качестве примера взаимодействия с молодыми людьми он привел празднование Татьяниного дня, организованного ЛДПР "в форме настоящего праздника для молодежи"."Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы – Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме... Своим непониманием того, что нужно молодым, чиновники сами толкают молодежь на улицу", - заключил лидер ЛДПР.
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), лдпр, владимир жириновский, москва, общество

Жириновский предложил создать министерство молодежи

19:56 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его партии кандидатом станет самый молодой депутат.
Жириновский отметил, что он 32 года занимается политической деятельностью, и даже он ничего не знает про функционирующее сегодня Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Лидер ЛПДР предложил решение проблемы: создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.
"Мы предлагаем создать министерство по делам молодежи и поставить во главе того человека, которого примет сама молодежь. Для этого нужно провести конкурс в интернете. От ЛДПР мы выдвинем депутата Власова. Он самый молодой депутат Госдумы. Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата. И правительство своего выдвинет. А решение примет молодежь", - добавил парламентарий.
Кроме того, Жириновский выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как работать с молодежью. В качестве примера взаимодействия с молодыми людьми он привел празднование Татьяниного дня, организованного ЛДПР "в форме настоящего праздника для молодежи".
"Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы – Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме... Своим непониманием того, что нужно молодым, чиновники сами толкают молодежь на улицу", - заключил лидер ЛДПР.
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
 
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