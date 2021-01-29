https://ria.ru/20210129/ministerstvo-1595205720.html

Жириновский предложил создать министерство молодежи

Жириновский предложил создать министерство молодежи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:56

2021-01-29T19:56

2021-01-29T19:56

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

лдпр

владимир жириновский

москва

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его партии кандидатом станет самый молодой депутат.Жириновский отметил, что он 32 года занимается политической деятельностью, и даже он ничего не знает про функционирующее сегодня Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Лидер ЛПДР предложил решение проблемы: создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.Кроме того, Жириновский выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как работать с молодежью. В качестве примера взаимодействия с молодыми людьми он привел празднование Татьяниного дня, организованного ЛДПР "в форме настоящего праздника для молодежи"."Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы – Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме... Своим непониманием того, что нужно молодым, чиновники сами толкают молодежь на улицу", - заключил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210126/chichikov-1594610444.html

москва

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), лдпр, владимир жириновский, москва, общество