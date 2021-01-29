https://ria.ru/20210129/lgoty-1595146727.html

Власти Подмосковья автоматически продлят лишь федеральные льготы

Власти Подмосковья автоматически продлят лишь федеральные льготы

Федеральные льготы продлят в Московской области автоматически, для получения региональных льгот жителям необходимо будет подать соответствующие заявления,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:10

2021-01-29T15:10

2021-01-29T15:10

новости подмосковья

ирина фаевская

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Федеральные льготы продлят в Московской области автоматически, для получения региональных льгот жителям необходимо будет подать соответствующие заявления, заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.Ранее часть региональных льгот продлевались в Подмосковье в автоматическом режиме из-за ситуации с COVID-19."На сегодняшний момент у нас продлены автоматически федеральные выплаты. Это ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, меры социальной поддержки инвалидам в связи с продлением инвалидности в беззаявительном режиме и субсидии по ЖКХ - те семьи, в чьих доходах оплата ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг - ред.) превышает 22%", - сказала Фаевская во время пресс-конференции, транслируемой телеканалом "360".Она подчеркнула, что для получения региональных льгот жителям необходимо подавать соответствующие заявления. "Все это можно сделать через портал государственных и муниципальных услуг, а также обратиться в МФЦ, либо в наше территориальное управление", - сказала она.

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1595041124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская