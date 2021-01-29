https://ria.ru/20210129/leto-1595023258.html
Джаред Лето рассказал, что заметил Билли Айлиш еще три года назад
Джаред Лето рассказал, что заметил Билли Айлиш еще три года назад
Американский рок-музыкант, актер и вокалист проекта Thirty seconds to Mars рассказал в передаче "The late late show with James Corden", что заметил нынешнюю... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:37
2021-01-29T00:37
2021-01-29T00:37
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американский рок-музыкант, актер и вокалист проекта Thirty seconds to Mars рассказал в передаче "The late late show with James Corden", что заметил нынешнюю звезду поп-сцены Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннора еще в 2018 году, когда о них еще никто не знал."Они были невероятно талантливы <…> Музыка – это одно, но они еще необыкновенно интеллигентные и отзывчивые люди, действительно большие молодцы, и они мне сразу очень понравились", — поделился Лето. В 2018 году Билли Айлиш вышла на сцену вместе с фронтменом Thirty seconds to Mars на музыкальном фестивале в Атланте, и они спели дуэтом. Затем Джаред пригласил их выступить на закрытой вечеринке в своем доме в Голливуде."Помню, что Леонардо Ди Каприо тоже там был в числе гостей... Все они были в полном восторге и спрашивали у меня, где я нашел этих людей, и кто они такие. Я большой их фанат", — добавил 49-летний музыкант.
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билли айлиш, музыка, кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, джаред лето, голливуд
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости
. Американский рок-музыкант, актер и вокалист проекта Thirty seconds to Mars рассказал
в передаче "The late late show with James Corden", что заметил нынешнюю звезду поп-сцены Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннора еще в 2018 году, когда о них еще никто не знал.
"Они были невероятно талантливы <…> Музыка – это одно, но они еще необыкновенно интеллигентные и отзывчивые люди, действительно большие молодцы, и они мне сразу очень понравились", — поделился Лето.
В 2018 году Билли Айлиш вышла на сцену вместе с фронтменом Thirty seconds to Mars на музыкальном фестивале в Атланте, и они спели дуэтом.
Затем Джаред пригласил их выступить на закрытой вечеринке в своем доме в Голливуде.
"Они пришли и сыграли душераздирающе красивую музыку, настолько прекрасную, что в это просто невозможно было поверить", — рассказал Лето.
"Помню, что Леонардо Ди Каприо тоже там был в числе гостей... Все они были в полном восторге и спрашивали у меня, где я нашел этих людей, и кто они такие. Я большой их фанат", — добавил 49-летний музыкант.