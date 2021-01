https://ria.ru/20210129/leto-1595023258.html

Джаред Лето рассказал, что заметил Билли Айлиш еще три года назад

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американский рок-музыкант, актер и вокалист проекта Thirty seconds to Mars рассказал в передаче "The late late show with James Corden", что заметил нынешнюю звезду поп-сцены Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннора еще в 2018 году, когда о них еще никто не знал."Они были невероятно талантливы <…> Музыка – это одно, но они еще необыкновенно интеллигентные и отзывчивые люди, действительно большие молодцы, и они мне сразу очень понравились", — поделился Лето. В 2018 году Билли Айлиш вышла на сцену вместе с фронтменом Thirty seconds to Mars на музыкальном фестивале в Атланте, и они спели дуэтом. Затем Джаред пригласил их выступить на закрытой вечеринке в своем доме в Голливуде."Помню, что Леонардо Ди Каприо тоже там был в числе гостей... Все они были в полном восторге и спрашивали у меня, где я нашел этих людей, и кто они такие. Я большой их фанат", — добавил 49-летний музыкант.

