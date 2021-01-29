https://ria.ru/20210129/lavnovoy-1595095238.html

У Ланового была бездонная душа, заявила глава Общественной палаты

У Ланового была бездонная душа, заявила глава Общественной палаты

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив его талант и "огромное... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:38

2021-01-29T11:38

2021-01-29T11:39

умер василий лановой

россия

лидия михеева

василий лановой

ссср

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив его талант и "огромное сердце".Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг на 88-м году жизни."Я приношу свои соболезнования родным и близким Василия Семеновича Ланового. Мы скорбим об утрате поистине великого человека. Василий Лановой был талантливым актером, который навсегда останется в истории советского и российского кинематографа. Вместе с тем это был человек с бездонной душой и огромным сердцем, который не мог пройти мимо несправедливости и равнодушия", - рассказала Михеева журналистам.Артист, как напомнила глава ОП РФ, был активно вовлечен в общественную деятельность, являлся членом Общественной палаты России с 2008 по 2012 год, занимался делами ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также развитием культуры и искусства в стране."Василий Семенович всегда был для нас образцом гражданского мужества, человеком, который боролся за правду до конца. Василий Семенович навсегда останется в нашей памяти, а его жизненный путь будет служить для нас примером", - добавила Михеева.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

россия

ссср

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умер василий лановой, россия, лидия михеева, василий лановой, ссср, общество