https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595111717.html

Фотографии Ланового разместили на фасаде Вахтанговского театра

Фотографии Ланового разместили на фасаде Вахтанговского театра

Фотографии народного артиста СССР Василия Ланового размещены на фасаде Вахтанговского театра вместо привычных афиш спектаклей, поклонники несут цветы, передает... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:43

2021-01-29T12:43

2021-01-29T13:32

культура

умер василий лановой

василий лановой

театр имени е. вахтангова

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фотографии народного артиста СССР Василия Ланового размещены на фасаде Вахтанговского театра вместо привычных афиш спектаклей, поклонники несут цветы, передает корреспондент РИА Новости.Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.Поклонники несут цветы к Вахтанговскому театру, вместо привычных афиш спектаклей разместили фотографии на фасаде театра в память об артисте.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T12:43 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, василий лановой, театр имени е. вахтангова, общество