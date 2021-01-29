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Фотографии Ланового разместили на фасаде Вахтанговского театра
Фотографии Ланового разместили на фасаде Вахтанговского театра
Фотографии народного артиста СССР Василия Ланового размещены на фасаде Вахтанговского театра вместо привычных афиш спектаклей, поклонники несут цветы, передает... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:43
2021-01-29T12:43
2021-01-29T13:32
культура
умер василий лановой
василий лановой
театр имени е. вахтангова
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фотографии народного артиста СССР Василия Ланового размещены на фасаде Вахтанговского театра вместо привычных афиш спектаклей, поклонники несут цветы, передает корреспондент РИА Новости.Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.Поклонники несут цветы к Вахтанговскому театру, вместо привычных афиш спектаклей разместили фотографии на фасаде театра в память об артисте.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T12:43
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РИА Новости
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умер василий лановой, василий лановой, театр имени е. вахтангова, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Фотографии народного артиста СССР Василия Ланового
размещены на фасаде Вахтанговского театра вместо привычных афиш спектаклей, поклонники несут цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
Поклонники несут цветы к Вахтанговскому театру, вместо привычных афиш спектаклей разместили фотографии на фасаде театра в память об артисте.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.