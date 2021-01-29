https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595090915.html

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его "хранителем традиций... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:14

2021-01-29T11:14

2021-01-29T11:14

культура

умер василий лановой

василий лановой

госдума рф

вячеслав володин

ссср

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его "хранителем традиций вахтанговской школы".Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Василий Семенович был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.Спикер отметил, что образы, созданные Лановым в картинах "Война и мир", "Анна Каренина", "Дни Турбиных", навсегда останутся в памяти миллионов поклонников его творчества."Легендарный фильм "Офицеры" с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Уход Василия Семеновича Ланового – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", - отметил Володин.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, василий лановой, госдума рф, вячеслав володин, ссср