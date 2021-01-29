https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595090915.html
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его "хранителем традиций... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:14
2021-01-29T11:14
2021-01-29T11:14
культура
умер василий лановой
василий лановой
госдума рф
вячеслав володин
ссср
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его "хранителем традиций вахтанговской школы".Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Василий Семенович был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.Спикер отметил, что образы, созданные Лановым в картинах "Война и мир", "Анна Каренина", "Дни Турбиных", навсегда останутся в памяти миллионов поклонников его творчества."Легендарный фильм "Офицеры" с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Уход Василия Семеновича Ланового – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", - отметил Володин.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html
ссср
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РИА Новости
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умер василий лановой, василий лановой, госдума рф, вячеслав володин, ссср
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового
, назвав его "хранителем традиций вахтанговской школы".
Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Василий Семенович был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
Спикер отметил, что образы, созданные Лановым в картинах "Война и мир", "Анна Каренина", "Дни Турбиных", навсегда останутся в памяти миллионов поклонников его творчества.
"Легендарный фильм "Офицеры" с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Уход Василия Семеновича Ланового – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", - отметил Володин.