https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595088510.html

Лановой всю жизнь пел песню русской души, считает Николай Бурляев

Лановой всю жизнь пел песню русской души, считает Николай Бурляев

Народный артист СССР Василий Лановой был ключевым артистом в советском кино - красивый, неповторимый, особенный, он всю жизнь "пел песню русской души",... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:01

2021-01-29T11:01

2021-01-29T11:01

умер василий лановой

россия

василий лановой

сергей собянин

николай бурляев

ссср

украина

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был ключевым артистом в советском кино - красивый, неповторимый, особенный, он всю жизнь "пел песню русской души", рассказал РИА Новости актер Николай Бурляев.Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Уходят один за другим те, кто являются эпохой в нашем кинематографе и театре, люди корневые, ключевые. Василий Семенович - один из ярчайших артистов советского и российского кино, театра Вахтангова, который с гордостью нес звание "вахтанговца", он переиграл всю классику в театре, сыграл в сотне фильмов - "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", и всюду он красивый , неповторимый, особый", - сказал Бурляев."У нас нет общих работ, но последние годы жизни, когда я создал кинофорум "Золотой витязь", он встал рядом со мной и часто приезжал на наши фестивали. Я счастлив, что лично его награждал высшей наградой нашего форму за вклад в киноискусство", - добавил он.Актер отметил, что Лановой, родившийся на Украине, с "большой любовью нес русское слово"."Он всю жизнь пел песню русской души", - сказал он.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

россия

ссср

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, россия, василий лановой, сергей собянин, николай бурляев, ссср, украина, общество