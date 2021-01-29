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Лановой всю жизнь пел песню русской души, считает Николай Бурляев
Лановой всю жизнь пел песню русской души, считает Николай Бурляев
Народный артист СССР Василий Лановой был ключевым артистом в советском кино - красивый, неповторимый, особенный, он всю жизнь "пел песню русской души",... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:01
2021-01-29T11:01
умер василий лановой
россия
василий лановой
сергей собянин
николай бурляев
ссср
украина
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был ключевым артистом в советском кино - красивый, неповторимый, особенный, он всю жизнь "пел песню русской души", рассказал РИА Новости актер Николай Бурляев.Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Уходят один за другим те, кто являются эпохой в нашем кинематографе и театре, люди корневые, ключевые. Василий Семенович - один из ярчайших артистов советского и российского кино, театра Вахтангова, который с гордостью нес звание "вахтанговца", он переиграл всю классику в театре, сыграл в сотне фильмов - "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", и всюду он красивый , неповторимый, особый", - сказал Бурляев."У нас нет общих работ, но последние годы жизни, когда я создал кинофорум "Золотой витязь", он встал рядом со мной и часто приезжал на наши фестивали. Я счастлив, что лично его награждал высшей наградой нашего форму за вклад в киноискусство", - добавил он.Актер отметил, что Лановой, родившийся на Украине, с "большой любовью нес русское слово"."Он всю жизнь пел песню русской души", - сказал он.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
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умер василий лановой, россия, василий лановой, сергей собянин, николай бурляев, ссср, украина, общество

Лановой всю жизнь пел песню русской души, считает Николай Бурляев

11:01 29.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был ключевым артистом в советском кино - красивый, неповторимый, особенный, он всю жизнь "пел песню русской души", рассказал РИА Новости актер Николай Бурляев.
Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Актер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
10:37Культура
Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова
"Уходят один за другим те, кто являются эпохой в нашем кинематографе и театре, люди корневые, ключевые. Василий Семенович - один из ярчайших артистов советского и российского кино, театра Вахтангова, который с гордостью нес звание "вахтанговца", он переиграл всю классику в театре, сыграл в сотне фильмов - "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", и всюду он красивый , неповторимый, особый", - сказал Бурляев.
"У нас нет общих работ, но последние годы жизни, когда я создал кинофорум "Золотой витязь", он встал рядом со мной и часто приезжал на наши фестивали. Я счастлив, что лично его награждал высшей наградой нашего форму за вклад в киноискусство", - добавил он.
Актер отметил, что Лановой, родившийся на Украине, с "большой любовью нес русское слово".
"Он всю жизнь пел песню русской души", - сказал он.
Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
03:04Культура
Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты
 
Умер Василий ЛановойРоссияВасилий ЛановойСергей СобянинНиколай БурляевСССРУкраинаОбщество
 
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