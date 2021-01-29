https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595088048.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Василия Ланового, отметив, что он создал множество запоминающихся... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:59
2021-01-29T10:59
2021-01-29T10:59
умер василий лановой
ирина купченко
александр лукашенко
василий лановой
белоруссия
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общество
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Василия Ланового, отметив, что он создал множество запоминающихся образов, которые стали эталоном актерского мастерства, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.Лановой скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового в связи со смертью актера", - говорится в сообщении пресс-службы.В соболезновании Лукашенко подчеркнул, что "ушел из жизни талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек". "Врожденная интеллигентность, профессионализм, особая энергетика и благородная манера игры позволили ему создать множество запоминающихся образов, которые стали эталоном актерского мастерства. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - процитировали соболезнование в пресс-службе.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
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умер василий лановой, ирина купченко, александр лукашенко, василий лановой, белоруссия, ссср, общество