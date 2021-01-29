https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595086748.html

Лановой защищал Родину до последних дней, заявил артист Князев

Лановой защищал Родину до последних дней, заявил артист Князев

Народный артист России, вахтанговец Евгений Князев назвал кончину Василия Ланового огромной потерей для всей страны, отметив, что вся жизнь великого артиста... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:51

2021-01-29T10:51

2021-01-29T10:51

умер василий лановой

евгений князев

василий лановой

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист России, вахтанговец Евгений Князев назвал кончину Василия Ланового огромной потерей для всей страны, отметив, что вся жизнь великого артиста "была по-настоящему подвигом".Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Кончина Василия Семеновича это не только потеря для нашего Вахтанговского театра, где он прослужил 60 лет, и для нашего института, но и для всей страны, для всего государства. Лановой был человеком, который служил своей Родине, он защищал свою Родину до последних дней своей жизни. Трудно найти какие-то слова, когда уходят такие люди", - сказал Князев РИА Новости.Он отметил, что "Василий Семенович был моим партнером, дорогим и любимым" все 40 лет, что артист работает в Вахтанговском театре.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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умер василий лановой, евгений князев, василий лановой, общество