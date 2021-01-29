https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595086748.html
Лановой защищал Родину до последних дней, заявил артист Князев
Лановой защищал Родину до последних дней, заявил артист Князев
Народный артист России, вахтанговец Евгений Князев назвал кончину Василия Ланового огромной потерей для всей страны, отметив, что вся жизнь великого артиста... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:51
2021-01-29T10:51
2021-01-29T10:51
умер василий лановой
евгений князев
василий лановой
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595052474_0:3:3237:1824_1920x0_80_0_0_fa83a4be65ccba4889e4f888a85aad6c.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист России, вахтанговец Евгений Князев назвал кончину Василия Ланового огромной потерей для всей страны, отметив, что вся жизнь великого артиста "была по-настоящему подвигом".Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Кончина Василия Семеновича это не только потеря для нашего Вахтанговского театра, где он прослужил 60 лет, и для нашего института, но и для всей страны, для всего государства. Лановой был человеком, который служил своей Родине, он защищал свою Родину до последних дней своей жизни. Трудно найти какие-то слова, когда уходят такие люди", - сказал Князев РИА Новости.Он отметил, что "Василий Семенович был моим партнером, дорогим и любимым" все 40 лет, что артист работает в Вахтанговском театре.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595052474_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f58510acd102a7282a968a2c150f50c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер василий лановой, евгений князев, василий лановой, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Народный артист России, вахтанговец Евгений Князев
назвал кончину Василия Ланового
огромной потерей для всей страны, отметив, что вся жизнь великого артиста "была по-настоящему подвигом".
Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
"Кончина Василия Семеновича это не только потеря для нашего Вахтанговского театра, где он прослужил 60 лет, и для нашего института, но и для всей страны, для всего государства. Лановой был человеком, который служил своей Родине, он защищал свою Родину до последних дней своей жизни. Трудно найти какие-то слова, когда уходят такие люди", - сказал Князев РИА Новости.
Он отметил, что "Василий Семенович был моим партнером, дорогим и любимым" все 40 лет, что артист работает в Вахтанговском театре.
"Мы с ним играли до последнего, и в спектакле "Посвящение Еве" играли в день его рождения. Он был уникальным. Было ли у него плохое самочувствие, была ли личная трагедия, - он все равно выходил на сцену. Он работал до самого вечера, а потом нужно было лететь приветствовать военнослужащих - и он без минуты сомнения собирался, летел. Он в этом смысле вообще был великим, великим человеком, его жизнь была по-настоящему подвигом. Он украшал собой, своими работами, своим отношением к профессии и театр, и кинематограф, и атмосферу в Вахтанговском театре. Еще раз хочу повторить – его уход – это огромная потеря не только для нас, вахтанговцев, но и для всего нашего государства", - заключил Князев.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.