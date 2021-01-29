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Лановой был кумиром не одного поколения, заявила Елена Ямпольская
Лановой был кумиром не одного поколения, заявила Елена Ямпольская
Народный артист СССР Василий Лановой был кумиром не одного поколения, а масштаб его востребованности можно признать подлинным актерским счастьем, считает глава... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:49
2021-01-29T10:49
умер василий лановой
россия
елена ямпольская
василий лановой
госдума рф
ссср
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был кумиром не одного поколения, а масштаб его востребованности можно признать подлинным актерским счастьем, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг."Есть такая профессия - Родину украшать. Именно к ней предназначила судьба Василия Семеновича Ланового. От эталона красоты внешней к эталону нравственной безупречности - такой путь он проделал за свою долгую и все-таки безвременно оборвавшуюся жизнь... Без Ланового трудно представить не только советский кинематограф, вахтанговскую сцену, золотой фонд исполнения Пушкина, но и высшее художественное достижение новой России - шествие "Бессмертного полка". Народный артист СССР, кумир не одного поколения зрителей. Яркий, цельный, благородный, мужественный, сочетавший в своем характере романтизм и азарт", - написала Ямпольская в Facebook.По ее словам, Лановой не уставал повторять, что главные радости и волнения связаны для него с театром, с часами репетиций, возможностью увидеть процесс рождения образа, спектакля в целом, с живой отдачей зрительного зала."В родном Вахтанговском он сыграл более пятидесяти ролей. Еще в декабре прошлого года выходил на сцену... Широкую народную любовь ему принесло кино, где диапазон сыгранного, масштаб востребованности Ланового можно признать подлинным актерским счастьем", - написала глава комитета."Но даже если бы он сыграл всего одну роль, этого хватило бы, чтобы стать национальным достоянием", - добавила парламентарий.Она также рассказала, что в прошлом году Лановой приходил в Государственную Думу."Мы обсуждали, как сделать патриотическое воспитание живым, увлекательным, затрагивающим ребят душевно. Остались от той встречи книги с дарственными надписями "Лене от Васи" - чувства юмора Лановой не терял никогда. Осталась память - самая светлая", - поделилась воспоминаниями Ямпольская.Депутат также выразила искренние соболезнования родным и близким Ланового.
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умер василий лановой, россия, елена ямпольская, василий лановой, госдума рф, ссср, общество

Лановой был кумиром не одного поколения, заявила Елена Ямпольская

10:49 29.01.2021
 
© РИА Новости / Александр МакаровКлеопатра - Юлия Борисова, Цезарь - Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре имени Евгения Вахтангова
Клеопатра - Юлия Борисова, Цезарь - Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира Антоний и Клеопатра в театре имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был кумиром не одного поколения, а масштаб его востребованности можно признать подлинным актерским счастьем, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
Актер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
10:37Культура
Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова
"Есть такая профессия - Родину украшать. Именно к ней предназначила судьба Василия Семеновича Ланового. От эталона красоты внешней к эталону нравственной безупречности - такой путь он проделал за свою долгую и все-таки безвременно оборвавшуюся жизнь... Без Ланового трудно представить не только советский кинематограф, вахтанговскую сцену, золотой фонд исполнения Пушкина, но и высшее художественное достижение новой России - шествие "Бессмертного полка". Народный артист СССР, кумир не одного поколения зрителей. Яркий, цельный, благородный, мужественный, сочетавший в своем характере романтизм и азарт", - написала Ямпольская в Facebook.
По ее словам, Лановой не уставал повторять, что главные радости и волнения связаны для него с театром, с часами репетиций, возможностью увидеть процесс рождения образа, спектакля в целом, с живой отдачей зрительного зала.

Есть такая профессия — Родину украшать. Именно к ней предназначила судьба Василия Семеновича Ланового. От эталона...

Опубликовано Еленой Ямпольской Четверг, 28 января 2021 г.
"В родном Вахтанговском он сыграл более пятидесяти ролей. Еще в декабре прошлого года выходил на сцену... Широкую народную любовь ему принесло кино, где диапазон сыгранного, масштаб востребованности Ланового можно признать подлинным актерским счастьем", - написала глава комитета.
"Но даже если бы он сыграл всего одну роль, этого хватило бы, чтобы стать национальным достоянием", - добавила парламентарий.
Она также рассказала, что в прошлом году Лановой приходил в Государственную Думу.
"Мы обсуждали, как сделать патриотическое воспитание живым, увлекательным, затрагивающим ребят душевно. Остались от той встречи книги с дарственными надписями "Лене от Васи" - чувства юмора Лановой не терял никогда. Осталась память - самая светлая", - поделилась воспоминаниями Ямпольская.
Депутат также выразила искренние соболезнования родным и близким Ланового.
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
03:04Культура
Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты
 
Умер Василий ЛановойРоссияЕлена ЯмпольскаяВасилий ЛановойГосдума РФСССРОбщество
 
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