https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595085638.html

Лановой был кумиром не одного поколения, заявила Елена Ямпольская

Лановой был кумиром не одного поколения, заявила Елена Ямпольская

Народный артист СССР Василий Лановой был кумиром не одного поколения, а масштаб его востребованности можно признать подлинным актерским счастьем, считает глава... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:49

2021-01-29T10:49

2021-01-29T10:49

умер василий лановой

россия

елена ямпольская

василий лановой

госдума рф

ссср

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был кумиром не одного поколения, а масштаб его востребованности можно признать подлинным актерским счастьем, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг."Есть такая профессия - Родину украшать. Именно к ней предназначила судьба Василия Семеновича Ланового. От эталона красоты внешней к эталону нравственной безупречности - такой путь он проделал за свою долгую и все-таки безвременно оборвавшуюся жизнь... Без Ланового трудно представить не только советский кинематограф, вахтанговскую сцену, золотой фонд исполнения Пушкина, но и высшее художественное достижение новой России - шествие "Бессмертного полка". Народный артист СССР, кумир не одного поколения зрителей. Яркий, цельный, благородный, мужественный, сочетавший в своем характере романтизм и азарт", - написала Ямпольская в Facebook.По ее словам, Лановой не уставал повторять, что главные радости и волнения связаны для него с театром, с часами репетиций, возможностью увидеть процесс рождения образа, спектакля в целом, с живой отдачей зрительного зала."В родном Вахтанговском он сыграл более пятидесяти ролей. Еще в декабре прошлого года выходил на сцену... Широкую народную любовь ему принесло кино, где диапазон сыгранного, масштаб востребованности Ланового можно признать подлинным актерским счастьем", - написала глава комитета."Но даже если бы он сыграл всего одну роль, этого хватило бы, чтобы стать национальным достоянием", - добавила парламентарий.Она также рассказала, что в прошлом году Лановой приходил в Государственную Думу."Мы обсуждали, как сделать патриотическое воспитание живым, увлекательным, затрагивающим ребят душевно. Остались от той встречи книги с дарственными надписями "Лене от Васи" - чувства юмора Лановой не терял никогда. Осталась память - самая светлая", - поделилась воспоминаниями Ямпольская.Депутат также выразила искренние соболезнования родным и близким Ланового.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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умер василий лановой, россия, елена ямпольская, василий лановой, госдума рф, ссср, общество