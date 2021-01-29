https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595084545.html

Лановой был фундаментом российской культуры, заявил актер Юшкевич

Лановой был фундаментом российской культуры, заявил актер Юшкевич

Василий Лановой был фундаментальным человеком для российской культуры, его уход стал трагедией национального масштаба, считает актёр Сергей Юшкевич, который... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:42

2021-01-29T10:42

2021-01-29T10:42

умер василий лановой

василий лановой

ссср

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Василий Лановой был фундаментальным человеком для российской культуры, его уход стал трагедией национального масштаба, считает актёр Сергей Юшкевич, который вместе с ним играл в вахтанговском спектакле "Последние луны".Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Василий Семёнович - редкий, фундаментальный человек, он фундамент нашей культуры. Он был соткан из культуры, весь, целиком, и как человек, и как артист, и как гражданин. Его уход - смертельное ранение для всего общества", - заявил Юшкевич.Собеседник агентства отметил, что таких, как Лановой, "уже не делают", это невосполнимая потеря."В декабре играли спектакль "Последние Луны", кто бы знал, что они действительно были последние в декабре. Потому что уже 8 января отменили спектакль из-за того, что он попал в больницу. И вот мне буквально несколько дней назад позвонили, что 6 февраля тоже отменили спектакль. Я думал: ну отменили, потому что человеку нужно восстановиться. Но я был весь в позитиве, потому что Василий Семёнович до последнего момента летал по сцене. Он летал по театру, летал, он не ходил. Я так передвигаться не умею", - отметил артист.По словам Юшкевича, Лановой был подвижным, ярким, азартным человеком, у него всегда было хорошее настроение."У меня даже мысли не было, что он не вернётся из больницы. Следующий спектакль стоял 13 марта, и я думал, ну ладно, тогда в марте сыграем. И вдруг вчера такая катастрофа", - добавил актёр."Это беда национальная, не просто театральная, беда российского кинематографа, к которому он уже давно не имел никакого отношения, потому что все, что делается в нашем кино, этот формат не предполагал такого титана, как Василий Семёнович. Я уверен, что ему присылали сценарии, которые он, естественно, выбрасывал, потому что все мелко", - заключил Юшкевич.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", " Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, василий лановой, ссср