Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595084545.html
Лановой был фундаментом российской культуры, заявил актер Юшкевич
Лановой был фундаментом российской культуры, заявил актер Юшкевич
Василий Лановой был фундаментальным человеком для российской культуры, его уход стал трагедией национального масштаба, считает актёр Сергей Юшкевич, который... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:42
2021-01-29T10:42
умер василий лановой
василий лановой
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595054630_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_57a506273894599682650ce46e6d6f47.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Василий Лановой был фундаментальным человеком для российской культуры, его уход стал трагедией национального масштаба, считает актёр Сергей Юшкевич, который вместе с ним играл в вахтанговском спектакле "Последние луны".Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Василий Семёнович - редкий, фундаментальный человек, он фундамент нашей культуры. Он был соткан из культуры, весь, целиком, и как человек, и как артист, и как гражданин. Его уход - смертельное ранение для всего общества", - заявил Юшкевич.Собеседник агентства отметил, что таких, как Лановой, "уже не делают", это невосполнимая потеря."В декабре играли спектакль "Последние Луны", кто бы знал, что они действительно были последние в декабре. Потому что уже 8 января отменили спектакль из-за того, что он попал в больницу. И вот мне буквально несколько дней назад позвонили, что 6 февраля тоже отменили спектакль. Я думал: ну отменили, потому что человеку нужно восстановиться. Но я был весь в позитиве, потому что Василий Семёнович до последнего момента летал по сцене. Он летал по театру, летал, он не ходил. Я так передвигаться не умею", - отметил артист.По словам Юшкевича, Лановой был подвижным, ярким, азартным человеком, у него всегда было хорошее настроение."У меня даже мысли не было, что он не вернётся из больницы. Следующий спектакль стоял 13 марта, и я думал, ну ладно, тогда в марте сыграем. И вдруг вчера такая катастрофа", - добавил актёр."Это беда национальная, не просто театральная, беда российского кинематографа, к которому он уже давно не имел никакого отношения, потому что все, что делается в нашем кино, этот формат не предполагал такого титана, как Василий Семёнович. Я уверен, что ему присылали сценарии, которые он, естественно, выбрасывал, потому что все мелко", - заключил Юшкевич.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", " Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054856.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595054630_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_fffba24e6b1b6a43565c6a35a3df8cc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер василий лановой, василий лановой, ссср

Лановой был фундаментом российской культуры, заявил актер Юшкевич

10:42 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии "Звезда Театрала" в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Актер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии Звезда Театрала в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Василий Лановой был фундаментальным человеком для российской культуры, его уход стал трагедией национального масштаба, считает актёр Сергей Юшкевич, который вместе с ним играл в вахтанговском спектакле "Последние луны".
Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
Актер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
10:37Культура
Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова
"Василий Семёнович - редкий, фундаментальный человек, он фундамент нашей культуры. Он был соткан из культуры, весь, целиком, и как человек, и как артист, и как гражданин. Его уход - смертельное ранение для всего общества", - заявил Юшкевич.
Собеседник агентства отметил, что таких, как Лановой, "уже не делают", это невосполнимая потеря.
"В декабре играли спектакль "Последние Луны", кто бы знал, что они действительно были последние в декабре. Потому что уже 8 января отменили спектакль из-за того, что он попал в больницу. И вот мне буквально несколько дней назад позвонили, что 6 февраля тоже отменили спектакль. Я думал: ну отменили, потому что человеку нужно восстановиться. Но я был весь в позитиве, потому что Василий Семёнович до последнего момента летал по сцене. Он летал по театру, летал, он не ходил. Я так передвигаться не умею", - отметил артист.
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
03:04Культура
Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты
По словам Юшкевича, Лановой был подвижным, ярким, азартным человеком, у него всегда было хорошее настроение.
"У меня даже мысли не было, что он не вернётся из больницы. Следующий спектакль стоял 13 марта, и я думал, ну ладно, тогда в марте сыграем. И вдруг вчера такая катастрофа", - добавил актёр.
"Это беда национальная, не просто театральная, беда российского кинематографа, к которому он уже давно не имел никакого отношения, потому что все, что делается в нашем кино, этот формат не предполагал такого титана, как Василий Семёнович. Я уверен, что ему присылали сценарии, которые он, естественно, выбрасывал, потому что все мелко", - заключил Юшкевич.
Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", " Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
Народный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко после церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным медалей Герой Труда Российской Федерации. 29 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
00:48Культура
Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры
 
Умер Василий ЛановойВасилий ЛановойСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
Лента новостейМолния