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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595082443.html
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким Василия Ланового, назвав его великим человеком и актером, который блистал не только на РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:30
2021-01-29T10:30
культура
умер василий лановой
россия
василий лановой
татьяна голикова
ссср
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким Василия Ланового, назвав его великим человеком и актером, который блистал не только на сцене, но и в жизни, сообщили в секретариате вице-премьера.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Василия Семеновича Ланового. Поистине великий человек и актер, который блистал не только на сцене, но и в жизни", - говорится в соболезновании.Вице-премьер отметила, что Лановой обладал всеми благородными качествами, прежде всего порядочностью, мужеством и достоинством, и наделял ими своих героев. Он посвятил большую часть жизни общественной и просветительской деятельности, своим примером и примером своих героев учил стойкости, храбрости, учил быть достойными гражданами страны, считает она."Уход из жизни личности такого масштаба - невосполнимая, горькая утрата не только для театра и отечественной культуры, но для всей страны. Всем сердцем разделяю боль и скорбь родных и близких Василия Ланового. Память о нем будет жить вечно", - добавляется в сообщении.
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умер василий лановой, россия, василий лановой, татьяна голикова, ссср, общество

Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

10:30 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким Василия Ланового, назвав его великим человеком и актером, который блистал не только на сцене, но и в жизни, сообщили в секретариате вице-премьера.
Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
"Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Василия Семеновича Ланового. Поистине великий человек и актер, который блистал не только на сцене, но и в жизни", - говорится в соболезновании.
Вице-премьер отметила, что Лановой обладал всеми благородными качествами, прежде всего порядочностью, мужеством и достоинством, и наделял ими своих героев. Он посвятил большую часть жизни общественной и просветительской деятельности, своим примером и примером своих героев учил стойкости, храбрости, учил быть достойными гражданами страны, считает она.
"Уход из жизни личности такого масштаба - невосполнимая, горькая утрата не только для театра и отечественной культуры, но для всей страны. Всем сердцем разделяю боль и скорбь родных и близких Василия Ланового. Память о нем будет жить вечно", - добавляется в сообщении.
Актёр Василий Лановой, получивший награду в номинации За беззаветное служение театру, честь и достоинство, на XXV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Биография Василия Ланового
 
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