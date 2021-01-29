https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595081178.html

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью на 88-м году жизни актера Василия Ланового. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:23

2021-01-29T10:23

2021-01-29T10:23

культура

умер василий лановой

россия

ирина купченко

василий лановой

ссср

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью на 88-м году жизни актера Василия Ланового."Ушел из жизни выдающийся мастер театра и кино, человек-легенда, бесконечно преданный искусству. До самых последних дней своей жизни он выходил на сцену, и это было настоящим праздником и подарком для всех ценителей его таланта", - сказал Шойгу, слова которого приводит Минобороны РФ."Он навсегда останется в нашей памяти не только как талантливый артист, но и как замечательный человек, отзывчивый товарищ", - добавил министр.По словам главы военного ведомства, Лановой был любимым артистом для нескольких поколений зрителей, его театральные и кинематографические работы навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры. Шойгу напомнил, что в этом году исполняется 50 лет выходу на экраны художественного фильма "Офицеры", который стал культовым для военнослужащих. "В образе Ивана Вараввы Василий Семенович сумел воплотить самые лучшие черты настоящего офицера и патриота Отечества!" - отмечает Шойгу.О смерти народного артиста СССР Василия Ланового стало известно 28 января. Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.Лановой родился 16 января 1934 года, был артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079610.html

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умер василий лановой, россия, ирина купченко, василий лановой, ссср, общество