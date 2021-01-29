https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079216.html

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Ланового

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Ланового

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, отметив неповторимые кинообразы , созданные РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:10

2021-01-29T10:10

2021-01-29T10:28

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

театр имени е. вахтангова

умер василий лановой

культура

россия

ольга любимова

сергей собянин

москва

ссср

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, отметив неповторимые кинообразы , созданные актером и его безграничную любовь к Родине.Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Огромной потерей для всех нас стала смерть замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова Василия Семёновича Ланового. Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту. Благодаря выдающимся личным качествам Василий Семенович создал неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений", - говорится в сообщенииМинистр отметила, что актер был безгранично предан своей Родине ."Василия Семёновича по праву можно считать примером истинного служения искусству. Светлая память о нем останется в сердцах миллионов зрителей. Выражаю соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

россия

москва

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр имени е. вахтангова, умер василий лановой, россия, ольга любимова, сергей собянин, москва, ссср, общество