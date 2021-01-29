Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть народного артиста СССР Василия Ланового огромной и невосполнимой утратой, отметив, что великий актер был нравственным примером и ориентиром для миллионов людей.
Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
"Ушел из жизни Василий Семенович Лановой. Это огромная, невосполнимая утрата. Выдающийся актер и общественный деятель, народный артист СССР, настоящий патриот России, он внес большой вклад в развитие искусства, много сделал для нашей страны", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, роли, которые сыграл Лановой, стали символами мужества и благородства, а фильмы с его участием вошли в золотой фонд отечественной культуры.
"Честная и принципиальная патриотическая позиция великого актера по самым важным вопросам была нравственным примером и ориентиром для миллионов людей. Лично знал Василия Семеновича. Он горячо поддержал воссоединение Крыма с Россией, не раз приезжал на полуостров", - отметил Аксенов.
Глава Крыма выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ланового. "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава республики.