https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595075669.html

Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов

Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть народного артиста СССР Василия Ланового огромной и невосполнимой утратой, отметив, что великий актер был нравственным... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:43

2021-01-29T09:43

2021-01-29T09:43

умер василий лановой

россия

сергей аксенов (политик)

василий лановой

сергей собянин

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595058693_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_b4089c976afe9604c2f5818a06cb3958.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть народного артиста СССР Василия Ланового огромной и невосполнимой утратой, отметив, что великий актер был нравственным примером и ориентиром для миллионов людей.Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Ушел из жизни Василий Семенович Лановой. Это огромная, невосполнимая утрата. Выдающийся актер и общественный деятель, народный артист СССР, настоящий патриот России, он внес большой вклад в развитие искусства, много сделал для нашей страны", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, роли, которые сыграл Лановой, стали символами мужества и благородства, а фильмы с его участием вошли в золотой фонд отечественной культуры.Глава Крыма выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ланового. "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktery-1595066563.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, россия, сергей аксенов (политик), василий лановой, сергей собянин, ссср, общество