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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595075669.html
Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов
Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть народного артиста СССР Василия Ланового огромной и невосполнимой утратой, отметив, что великий актер был нравственным... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:43
2021-01-29T09:43
умер василий лановой
россия
сергей аксенов (политик)
василий лановой
сергей собянин
ссср
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть народного артиста СССР Василия Ланового огромной и невосполнимой утратой, отметив, что великий актер был нравственным примером и ориентиром для миллионов людей.Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Ушел из жизни Василий Семенович Лановой. Это огромная, невосполнимая утрата. Выдающийся актер и общественный деятель, народный артист СССР, настоящий патриот России, он внес большой вклад в развитие искусства, много сделал для нашей страны", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, роли, которые сыграл Лановой, стали символами мужества и благородства, а фильмы с его участием вошли в золотой фонд отечественной культуры.Глава Крыма выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ланового. "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktery-1595066563.html
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умер василий лановой, россия, сергей аксенов (политик), василий лановой, сергей собянин, ссср, общество

Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов

09:43 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть народного артиста СССР Василия Ланового огромной и невосполнимой утратой, отметив, что великий актер был нравственным примером и ориентиром для миллионов людей.
Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Онлайн п/к Презентация проекта Бессмертного полка России Знаменосцы Победы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
07:49
Стала известна причина смерти Василия Ланового
"Ушел из жизни Василий Семенович Лановой. Это огромная, невосполнимая утрата. Выдающийся актер и общественный деятель, народный артист СССР, настоящий патриот России, он внес большой вклад в развитие искусства, много сделал для нашей страны", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, роли, которые сыграл Лановой, стали символами мужества и благородства, а фильмы с его участием вошли в золотой фонд отечественной культуры.
"Честная и принципиальная патриотическая позиция великого актера по самым важным вопросам была нравственным примером и ориентиром для миллионов людей. Лично знал Василия Семеновича. Он горячо поддержал воссоединение Крыма с Россией, не раз приезжал на полуостров", - отметил Аксенов.
Глава Крыма выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ланового. "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава республики.
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Умер Василий ЛановойРоссияСергей Аксенов (политик)Василий ЛановойСергей СобянинСССРОбщество
 
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