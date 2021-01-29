https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595072071.html
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового, подчеркнув, что это... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:18
2021-01-29T09:18
2021-01-29T09:18
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового, подчеркнув, что это невосполнимая утрата.Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Ушёл из жизни великий актёр, общественный деятель, театральный педагог, народный артист СССР Василий Семенович Лановой. Это невосполнимая утрата. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!", - написала омбудсмен в Instagram.
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умер василий лановой, россия, татьяна москалькова, василий лановой, сергей собянин, москва, ссср, общество