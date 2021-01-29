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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595062149.html
Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
Директор Музея Победы Александр Школьник выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что он был великой... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T03:47
2021-01-29T03:47
культура
умер василий лановой
музей победы
василий лановой
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Директор Музея Победы Александр Школьник выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что он был великой личностью и настоящим патриотом своей страны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Лановой скончался на 88-м году жизни.Школьник отметил, что Лановой был примером отношения к жизни, носителем богатейшего жизненного опыта, а также старшим товарищем и советчиком.По его словам, еще будучи мальчишкой Лановой застал войну, и эти детские впечатления он пронес через всю жизнь, "делал все возможное, чтобы те страшные годы никогда не забывались и никогда бы не повторились"."Сегодня мы скорбим вместе с его родными, со всеми, кто знал Василия Семёновича или работал с ним. Он навсегда останется в нашей памяти и в нашем сердце", – добавил Школьник.Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html
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умер василий лановой, музей победы, василий лановой, москва

Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом

03:47 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Директор Музея Победы Александр Школьник выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что он был великой личностью и настоящим патриотом своей страны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Лановой скончался на 88-м году жизни.

"Это величайшая, невосполнимая потеря. Василий Семёнович – это не только большой друг нашего музея, не только великий артист. Это великая личность, настоящий патриот нашей страны, человек искренних убеждений, любивший свою Родину", – приводятся на сайте музея слова директора.

Школьник отметил, что Лановой был примером отношения к жизни, носителем богатейшего жизненного опыта, а также старшим товарищем и советчиком.
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По его словам, еще будучи мальчишкой Лановой застал войну, и эти детские впечатления он пронес через всю жизнь, "делал все возможное, чтобы те страшные годы никогда не забывались и никогда бы не повторились".
"Сегодня мы скорбим вместе с его родными, со всеми, кто знал Василия Семёновича или работал с ним. Он навсегда останется в нашей памяти и в нашем сердце", – добавил Школьник.
Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.
Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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