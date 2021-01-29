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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595059007.html
Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким и коллегам Василия Ланового, отметив его высокие человеческие и... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:59
2021-01-29T01:59
культура
умер василий лановой
василий лановой
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким и коллегам Василия Ланового, отметив его высокие человеческие и офицерские качества.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Лановой скончался на 88-м году жизни.Глава СК РФ отметил, что уход из жизни Ланового является огромной потерей для мира отечественного искусства и государства в целом."Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание самосовершенствоваться останутся для нас верными жизненными ориентирами", - подчеркнул Бастрыкин.По его словам, Лановой в своей общественной деятельности всегда делал упор на культурно-нравственное воспитание молодежи, на их саморазвитие и не жалел сил на эту работу, "доказывая важность сохранения исторической памяти и нашей духовности".Бастрыкин также отметил, что Василий Лановой был настоящим товарищем, на крепкое плечо которого всегда можно было положиться.Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.Лановой родился 16 января 1934 года, был артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html
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умер василий лановой, василий лановой, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва

Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового

01:59 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год "Золотой Орел" в павильоне киноконцерна "Мосфильм" в Москве.
Актер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким и коллегам Василия Ланового, отметив его высокие человеческие и офицерские качества.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Лановой скончался на 88-м году жизни.
"Скончался наш друг и товарищ народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации и член Общественного совета при СК России Василий Семенович Лановой. Человек - легенда, маэстро театрального и кинематографического искусства, истинный патриот, небезразличный к судьбе Родины и народа, человек с безгранично большим сердцем и открытой душой", - написал Бастрыкин на своей странице в "ВКонтакте".
Глава СК РФ отметил, что уход из жизни Ланового является огромной потерей для мира отечественного искусства и государства в целом.
"Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание самосовершенствоваться останутся для нас верными жизненными ориентирами", - подчеркнул Бастрыкин.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
01:25Культура
Красавец-офицер советского кино: умер народный артист Василий Лановой
По его словам, Лановой в своей общественной деятельности всегда делал упор на культурно-нравственное воспитание молодежи, на их саморазвитие и не жалел сил на эту работу, "доказывая важность сохранения исторической памяти и нашей духовности".
Бастрыкин также отметил, что Василий Лановой был настоящим товарищем, на крепкое плечо которого всегда можно было положиться.
"Мы будем помнить его наставления, ставя свойственные Василию Семеновичу высокие человеческие и офицерские качества в пример будущим защитникам Родины. Разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования супруге Василия Семёновича - Ирине Петровне Купченко, близким и его коллегам, которые скорбят вместе с нами", - добавил глава СК РФ.
Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.
Лановой родился 16 января 1934 года, был артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Онлайн п/к Презентация проекта Бессмертного полка России Знаменосцы Победы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
01:13Культура
В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи
 
КультураУмер Василий ЛановойВасилий ЛановойСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМосква
 
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