https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595059007.html

Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового

Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким и коллегам Василия Ланового, отметив его высокие человеческие и... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:59

2021-01-29T01:59

2021-01-29T01:59

культура

умер василий лановой

василий лановой

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595053693_0:84:2007:1213_1920x0_80_0_0_45d84d5f358eef2e13f027f7d23ad37b.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким и коллегам Василия Ланового, отметив его высокие человеческие и офицерские качества.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Лановой скончался на 88-м году жизни.Глава СК РФ отметил, что уход из жизни Ланового является огромной потерей для мира отечественного искусства и государства в целом."Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание самосовершенствоваться останутся для нас верными жизненными ориентирами", - подчеркнул Бастрыкин.По его словам, Лановой в своей общественной деятельности всегда делал упор на культурно-нравственное воспитание молодежи, на их саморазвитие и не жалел сил на эту работу, "доказывая важность сохранения исторической памяти и нашей духовности".Бастрыкин также отметил, что Василий Лановой был настоящим товарищем, на крепкое плечо которого всегда можно было положиться.Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.Лановой родился 16 января 1934 года, был артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595057146.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, василий лановой, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва