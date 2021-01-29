Театр Вахтангова: Лановой олицетворял благородство, честь и мужество
00:55 29.01.2021 (обновлено: 01:40 29.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии "Звезда Театрала" в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества, театр имени Вахтангова глубоко скорбит в связи с его кончиной.
Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
"Народный артист СССР, корифей Вахтанговского театра, великий Гражданин своего Отечества Василий Семенович Лановой ушел из жизни 28 января 2021 года в возрасте 87 лет. Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра.
Коллеги по сцене вспоминают, как беззаветно Лановой служил любимому Вахтанговскому театру - "наперекор возрасту, обстоятельствам, меняющейся конъюнктуре". "На сцене его Фредерик летал под колосниками, а в жизни сам Лановой - в самые горячие точки: Гудермес, Грозный, Цхинвал, Донбасс… Он побывал во множестве стран как посланник русской культуры, один из лучших ее представителей. Миссия, которой нужно гордиться. Жил заразительно, органично, победительно", - отмечают коллеги.
Зрителями любимы его герои - Калаф, Дон Гуан, Юлий Цезарь, Бернард Шоу, Павка Корчагин, капитан Грей, Анатолий Курагин, Алексей Вронский, Иван Варавва.
"Разве забудет его тот, кто хоть раз слышал, как Лановой читает поэзию боготворимого им Пушкина, стихи Маяковского, прозу Толстого… Как много хранила его память! С какой благодарностью и восхищением он говорил о своих учителях и мастерах Вахтанговской сцены! Он до последнего оставался в строю - еще в декабре зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал после спектаклей "Посвящение Еве" и "Последние луны". И даже когда пришло известие о его болезни, то не было сомнений - он обязательно поправится, он выберется, он сможет… Мечтал о роли старого князя Болконского в "Войне и мире" у Римаса Туминаса к 100-летию театра. Жизнь распорядилась иначе… Прощайте, Василий Семенович! Мы всегда будем Вас помнить и любить!" - говорится в сообщении.
Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.