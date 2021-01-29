Театр Вахтангова: Лановой олицетворял благородство, честь и мужество

"Разве забудет его тот, кто хоть раз слышал, как Лановой читает поэзию боготворимого им Пушкина, стихи Маяковского, прозу Толстого… Как много хранила его память! С какой благодарностью и восхищением он говорил о своих учителях и мастерах Вахтанговской сцены! Он до последнего оставался в строю - еще в декабре зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал после спектаклей "Посвящение Еве" и "Последние луны". И даже когда пришло известие о его болезни, то не было сомнений - он обязательно поправится, он выберется, он сможет… Мечтал о роли старого князя Болконского в "Войне и мире" у Римаса Туминаса к 100-летию театра. Жизнь распорядилась иначе… Прощайте, Василий Семенович! Мы всегда будем Вас помнить и любить!" - говорится в сообщении.