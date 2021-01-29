https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595055344.html

Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой

Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:53

2021-01-29T00:53

2021-01-29T00:53

культура

умер василий лановой

петр толстой

василий лановой

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595052474_0:3:3237:1824_1920x0_80_0_0_fa83a4be65ccba4889e4f888a85aad6c.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, петр толстой, василий лановой, госдума рф