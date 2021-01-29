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Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой
Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой. РИА Новости, 29.01.2021
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культура
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
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умер василий лановой, петр толстой, василий лановой, госдума рф

Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой

00:53 29.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВасилий Лановой
Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой.
Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.

"Василий Семёнович Лановой. Яркий и бесконечно талантливый, добрый, справедливый, мудрый. Великий. Невосполнимая и горькая утрата. Глубокие соболезнования родным и близким, коллегам по театру. Вечная память. Царствия Небесного", - написал Толстой в Facebook.

 
КультураУмер Василий ЛановойПетр ТолстойВасилий ЛановойГосдума РФ
 
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