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Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой
Толстой назвал уход из жизни Ланового горькой и невосполнимой утратой
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:53
2021-01-29T00:53
2021-01-29T00:53
культура
умер василий лановой
петр толстой
василий лановой
госдума рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового и назвал его уход из жизни невосполнимой и горькой утратой.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
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умер василий лановой, петр толстой, василий лановой, госдума рф