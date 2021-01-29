https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054856.html

Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры

Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры

Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:48

2021-01-29T00:48

2021-01-29T00:48

культура

умер василий лановой

сергей шаргунов

василий лановой

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА Новости писатель, главный редактор журнала "Юность", замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054186.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, сергей шаргунов, василий лановой, москва