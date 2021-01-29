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Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры
Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры
Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:48
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культура
умер василий лановой
сергей шаргунов
василий лановой
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА Новости писатель, главный редактор журнала "Юность", замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
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умер василий лановой, сергей шаргунов, василий лановой, москва

Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры

00:48 29.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко после церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным медалей "Герой Труда Российской Федерации". 29 апреля 2019
Народный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко после церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным медалей Герой Труда Российской Федерации. 29 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА Новости писатель, главный редактор журнала "Юность", замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.
Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
"Василий Семёнович Лановой был мужественным и харизматичным артистом, разносторонне талантливой личностью. Он жил всерьёз, и хотя десятилетиями блистательно играл, в главном — в его чувствах и переживаниях, в любви к стране — не было игры, а была глубокая сила серьёзности", - сказал Шаргунов РИА Новости.
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КультураУмер Василий ЛановойСергей ШаргуновВасилий ЛановойМосква
 
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