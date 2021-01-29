https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054856.html
Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры
Депутат Госдумы Шаргунов: в любви Ланового к стране не было игры
Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:48
2021-01-29T00:48
2021-01-29T00:48
культура
умер василий лановой
сергей шаргунов
василий лановой
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Актер Василий Лановой блистательно играл на сцене десятилетиями, но в его переживаниях, любви к стране была не игра, а глубокая сила серьезности, сказал РИА Новости писатель, главный редактор журнала "Юность", замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.Лановой, болевший коронавирусом, скончался в четверг.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054186.html
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РИА Новости
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умер василий лановой, сергей шаргунов, василий лановой, москва