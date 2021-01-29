Председатель Мосгордумы Шапошников назвал Ланового легендарным человеком
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн п/к "Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового, назвав его легендарным человеком, патриотом, великим актёром.
"Ушёл Василий Лановой... Трудно подбирать слова в такой момент. Легендарный человек. Патриот, великий актёр, Почетный гражданин Москвы. Вечная память, Василий Семёнович", - написал он на личной странице в Twitter.
Ушёл Василий Лановой...— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) January 28, 2021
Трудно подбирать слова в такой момент. Легендарный Человек! Патриот, великий актёр, Почетный гражданин Москвы...
Вечная память, Василий Семёнович! pic.twitter.com/rvOnhvjk4l
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Лановой заразился коронавирусом. Артист вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы.
Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.