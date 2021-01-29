https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054186.html

Председатель Мосгордумы Шапошников назвал Ланового легендарным человеком

Председатель Мосгордумы Шапошников назвал Ланового легендарным человеком

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового, назвав его легендарным человеком, патриотом, великим... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:42

2021-01-29T00:42

2021-01-29T00:42

культура

умер василий лановой

алексей шапошников

василий лановой

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового, назвав его легендарным человеком, патриотом, великим актёром.Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее Лановой заразился коронавирусом. Артист вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595053115.html

москва

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умер василий лановой, алексей шапошников, василий лановой, москва